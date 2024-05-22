Ці смачні запахи можуть впливати на якість повітря: вчені виявили нову загрозу, спричинену людьми

Які смачні запахи можуть бути небезпечними

Нещодавно дослідники з Лабораторії хімічних наук (CSL) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) дізналися про недооцінені раніше джерела забруднення повітря в містах.

Йдеться про викиди "забруднювачів повітря" під час приготування їжі, що у густонаселених міських районах можуть становити до чверті спричинених людьми летких органічних сполук.

Так, якщо під час обіду прогулятися центральними вулицями будь-якого великого міста, ви неодмінно відчуєте апетитні аромати, які буквально заманюють голодних відвідувачів до найближчих закладів харчування й ресторанів.

Що варто знати про леткі органічні сполуки

Леткі органічні сполуки (англійською - volatile organic compounds або VOC) мають досить високий тиск пари (за нормальних умов) і можуть потрапляти в атмосферу у значних концентраціях. Йдеться про вуглеводні, альдегіди, спирти, кетони, терпеноїди й т. ін., а також їхні суміші.

В цілому термін VOC часто використовують в екології - в контексті регулювання рівнів забруднення атмосферного повітря.

"Те, на що ми дивимося під час приготування їжі, це передусім насичені киснем VOC або леткі органічні сполуки... Вони досить реактивні у повітрі, тому ми вважаємо, що вони можуть бути важливими для якості повітря", - зауважив хімік-дослідник із CSL і провідний автор дослідження Метт Коггон.

Чому запахи їжі можуть становити небезпеку

Вивчаючи кількість "викидів їжі" в міському повітрі в центрі американського Лас-Вегаса (де розміщено близько 666 ресторанів на 100 000 людей), науковці звернули увагу на особливу проблему з якістю повітря вздовж відомої Лас-Вегас-Стріп - освітленої неоновими вогнями ділянки бульвару Лас-Вегас з елітними казино, готелями, барами й ресторанами.

Йдеться про те, що невидимі, але часто спокусливі VOC, виділяються під час смаження продуктів на грилі, пасерування, обсмажування чи інших способів приготування їжі.

Команда Коггона визначила, що в цілому близько 21% від загальної маси VOC, "запущених" людиною у повітря міста, є результатом саме приготування їжі. При цьому впродовж спостережень цифра варіювалась залежно від часу доби - від 10% до 30%.

Дослідження, проведені в інших містах, вказують на те, що викиди від приготування їжі можуть бути великою, маловідомою, недооціненою та досі нерозв'язаною частиною "головоломки якості повітря у великих містах світу".

Вчені зазначають, що дослідження VOC є надзвичайно важливим для:

регулювання якості міського повітря

контролю приземного озону, який негативно впливає на людей і навколишнє середовище, а також є основним компонентом смогу, видимого у великих містах

"Надзвичайно важливо мати повну картину викидів і джерел... Щоб допомогти політикам зрозуміти ефективність їхніх рішень", - уточнив Коггон.