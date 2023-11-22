Ці слова не можна говорити, коли ви просите у когось вибачення: зробите лише гірше

Одним з важливих елементів здорових та щасливих стосунків - є вміння просити вибачення. Важливо уникати деяких слів, які зроблять лише гірше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чого уникати

Вимовити щире "вибач" часто буває зовсім не просто. Експерти кажуть, що використання двох маленьких слів - "якщо" або "але" у вашому вибаченні може призвести до його повного провалу.

Це тому, що слова "Мені шкода, якщо..." або "Мені шкода, але..." зазвичай позиціонують вибачення як умовні, і такі слова можуть покласти провину на іншу людину.

Також слово "вибачаюся" має значення "вибачаю себе", тобто абсолютно не те, що повинно матися на увазі. Тоді як потрібно просити вибачення у співрозмовника.

Існує безліч слів, які варто вживати:

вибачте

пробачте

прошу пробачення

даруйте

перепрошую

Зокрема, завдяки правильним етикетним формулам буде проявлено повагу до співрозмовників.

За що не варто просити вибачення

Якими б щирими й чуйними не були слова, співрозмовник навряд чи їм повірить, якщо ви просите вибачення вже багато разів.

Все тому, що минулого разу вибачення були схожими. Ситуація трапилася ж знову, отже, роботи над собою не було.

Також рано чи пізно проблема завершиться й навіть осад від неї розвіється. Проте не потрібно говорити про це одразу.

Така поведінка свідчить про те, що немає розуміння усього болю та не зроблено висновків. Співрозмовник буде відчувати себе ще більш приниженим.