Эти слова нельзя говорить, когда вы просите у кого-то прощения: сделаете только хуже

Одним из важных элементов здоровых и счастливых отношений является умение просить прощения. Важно избегать некоторых слов, которые сделают только хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Чего избегать

Произвести искреннее "извини" часто бывает совсем не просто. Эксперты говорят, что использование двух маленьких слов - "если" или "но" в вашем извинении может привести к его полному провалу.

Это потому, что слова "Мне жалко, если..." или "Мне жалко, но..." обычно позиционируют прощения как условные, и такие слова могут возложить вину на другого человека.

Также слово "извиняюсь" имеет значение "извиняю себя", то есть совершенно не то, что должно подразумеваться. В то время как нужно просить прощения у собеседника.

Существует множество слов, которые следует употреблять:

вибачте

пробачте

прошу пробачення

даруйте

перепрошую

В частности, благодаря правильным этикетным формулам будет проявлено уважение к собеседникам.

За что не стоит просить прощения

Какими бы искренними и отзывчивыми ни были слова, собеседник вряд ли поверит, если вы просите прощения уже много раз.

Все потому, что в прошлый раз извинения были похожи. Ситуация же случилась снова, следовательно, работы над собой не было.

Также рано или поздно проблема завершится и даже осадок от нее развеется. Однако не нужно говорить об этом сразу.

Такое поведение свидетельствует о том, что нет понимания всей боли и не сделаны выводы. Собеседник будет чувствовать себя еще более униженным.