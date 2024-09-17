Ці сім "шкідливих" продуктів вивляється зовсім не такі: список

Ряд ультраоброблених продуктів, які ви, можливо, думали, що вони шкідливі, насправді можна включати в ваш щоденний раціон.

Які саме це продукти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на British Health Foundation .

Що ми знаємо про ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти (UPF), такі як торти, печиво та готові страви, часто містять високий рівень насичених жирів, солі та цукру. Британський фонд охорони здоров’я радить скоротити таку їжу, щоб підтримувати здорове харчування.

Проте нове Гарвардське дослідження показало, що деякі з цих продуктів можуть бути не такими поганими, як інші. Насправді вчені вважають, що оброблена їжа не обов’язково означає, що вона шкідлива для здоров’я серцево-судинної системи.

Які продукти не такі шкідливі, як ви думали

Консервована квасоля

Деякі сорти запеченої квасолі в супермаркеті можна вважати ультраобробленими, оскільки вони наповнені модифікованим крохмалем і фруктозними сиропами. Але вони можуть бути багаті клітковиною та білком, тому при виборі продукту варто орієнтуватися на банки з найменшою кількістю добавок.

Соуси на томатній основі

Улюблений італійськими шанувальниками томатний соус є ідеальним доповненням до спагетті болоньєзе. За словами дієтолога Сема Райса, він наповнений антиоксидантами, мінералами та вітамінами. Однак він сказав, що багато соусів містять велику кількість доданого цукру та солі, тому важливо перевірити інгредієнти, перш ніж робити покупку. Ще один корисний варіант соусу - використовувати консервовані помідори.

Арахісова паста

Часто спреди вважаються одними з найгірших харчових продуктів, але арахісова паста - це не небезпечний продукт. В ній високий вміст білка і вона містить деякі хороші здорові жири. Однак дивіться на етикетку, щоб переконатися, що в ній немає доданих олій і жиру, особливо пальмової олії.

Цільнозернові пластівці

Цільнозернові пластівці містять клітковину, корисну для кишківника, вітаміни та мінерали. Однак важливо перевіряти інгредієнти, купуючи пластівці, оскільки багато з них містять високий рівень цукру.

Фруктовий йогурт

У дослідженні повідомили, що йогурти можуть захистити від інсультів та інфарктів. Але ферментовані види, включаючи грецькі йогурти, кефіри та натуральні йогурти, є найкращими, за словами доктора Аматі. Крім того, йогурт з джемом і пробіотичною основою також має бути здоровим, але люди повинні уникати будь-яких йогуртів, які містять багато цукру.

Білий хліб може містити консерванти, олії та емульгатори. Однак цільнозерновий хліб, який містить насіння та зерна, насичений клітковиною та вітамінами, а також містить білок.

Знежирений попкорн

Може здатися, що він некорисний тривалий термін зберігання, але знежирений попкорн - це не тільки смачна закуска; він також має дуже мало калорій і може бути дуже ситним і багатим клітковиною.