Ці шкідливі звички руйнують шанси схуднути та отримати струнке тіло

Якщо ви хочете схуднути, важливо бути в курсі правильних кроків, які допоможуть, щоб ваги рухалися у правильном напрямку. Варто уникати деяких звичок, які збивають вас з колії.

Їсте занадто багато здорової їжі

Забагато чогось ніколи не є корисним, і здорова їжа не є винятком із правил. Деякі здорові продукти навіть мають високу кількість калорій, тому важливо контролювати порції.

Мигдаль і авокадо є здоровими суперпродуктами, але все одно калорійні, тому можна перевищити щоденну норму.

Недостатній сон

Якісний сон - це те, чим не варто нехтувати, оскільки регулярне відчуття втоми безпосередньо пов’язане зі збільшенням ваги.

Фахівці кажуть, що надто мало сну посилює тягу до насиченої їжі з високим вмістом вуглеводів. Сон дає тілу належний час для відновлення, збереження енергії та відновлення роботи м’язів під час тренувань.

Алкоголь

Випити вино під час перегляду реаліті-шоу - це весело, але будьте обережні, адже алкоголь може збити вас із колії будь-якої фітнес-цілі, над якою ви працюєте.

Вживання алкоголю впливає на синтез м’язового білка, що зменшує можливість набору м’язової маси, порушує сон і спричиняє зневоднення, що сприяє збільшенню ваги.

Крім того, після кожного прийому алкоголю, варто випити повну склянку води. Це допоможе вивести токсини та зволожити тіло.

Недостатня кількість води

Воду необхідно включити у свій раціон під час схуднення. Все тому, що недостатнє зволоження організму може спричинити набір ваги з кількох причин.

По-перше, вода може допомогти вам відчути ситість, зменшуючи відчуття голоду. Значне споживання води сприяє зниженню маси тіла та жиру в організмі.

Вживання достатньої кількості води також допомагає організму виводити токсини.

Які звички варто ввести

Ходити пішки

Такі легкі кардіотренування не тільки спалюють додаткові калорії, але і позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Головне - витрачати на прогулянки не менше 150 хвилин на тиждень.

Їжте більше білка

Продукти багаті білком не тільки живлять вашу м'язову масу, але і дають відчуття ситості - чого не скажеш про солодощі і випічку. Білок міститься не тільки в курячих грудях, яйцях і сирі: його можна знайти в горіхах і бобах.

З'їдайте по одному яблуку щодня

Клітковина також допомагає контролювати голод і дає людині відчуття ситості, а антиоксиданти, що містяться в яблуках, перешкоджають окислювальним процесам в організмі.