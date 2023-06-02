Названо корисний фрукт, який допоможе схуднути: його потрібно включити в раціон
Споживання фруктів є необхідним для організму, щоб бути здоровим. Деякі з них сприяють гарному здоров'ю та допоможуть схуднути природним чином.
Про це пише EatingWell.
Бореться з голодом
Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно обов'язково їсти малину. Солодка ягода має багато клітковини, антиоксидантів та приємний солодкий смак.
Згідно з дослідженням, опублікованому у Journal of Berry Research, малина багата на специфічні антиоксиданти, які називаються антоціанами. Плоди також є чудовим джерелом вітаміну С.
Одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного рекомендованого споживання клітковини для чоловіків і жінок.
Крім того, що клітковина сприяє зниженню ваги, вона також уповільнює травлення та запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові, забезпечуючи більш стабільну енергію протягом дня.
Як відомо, бактерії у кишківнику харчуються клітковиною. Тому споживання малини є необхідною умовою здорового мікробіому кишківника.
Чим ще корисна машина
Антиоксиданти, які містять в малині, відіграють велику роль у захисті клітин організму. Вони нейтралізовують шкідливі вільні радикали, щоб зменшити запалення, яке викликає захворювання.
Також малина є досить солодкою, що сподобається тим, хто любить ласувати солодощами та десертами.
Важливо пам’ятати, що втрата ваги полягає не в досягненні певної цифри на вагах, це зміна способу життя, який передбачає здорове харчування, регулярну фізичну активність та інші корисні звички.
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