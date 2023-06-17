Эти вредные привычки разрушают шансы похудеть и получить стройное тело
Если вы хотите похудеть, важно быть в курсе правильных шагов, которые помогут весам двигаться в правильном направлении. Следует избегать некоторых привычек, которые сбивают вас с пути.
Об этом сообщает EatThis, NotThat!
Едите слишком много здоровой пищи
Слишком много чего-то никогда не полезно, и здоровая пища не является исключением из правил. Некоторые здоровые продукты даже обладают высоким количеством калорий, поэтому важно контролировать порции.
Миндаль и авокадо являются здоровыми суперпродуктами, но все равно калорийные, поэтому можно превысить ежедневную норму.
Недостаточный сон
Качественный сон - это то, чем не следует пренебрегать, поскольку регулярное чувство усталости напрямую связано с увеличением веса.
Специалисты говорят, что слишком мало сна усиливает тягу к насыщенной пище с высоким содержанием углеводов. Сон дает телу нужное время для восстановления, сохранения энергии и восстановления работы мышц во время тренировок.
Алкоголь
Выпить вино во время просмотра реалити-шоу - это весело, но будьте осторожны, ведь алкоголь может сбить вас с колеи любой фитнес-цели, над которой вы работаете.
Употребление алкоголя влияет на синтез мышечного белка, что уменьшает возможность набора мышечной массы, нарушает сон и влечет за собой обезвоживание, что способствует увеличению веса.
Кроме того, после каждого приема алкоголя следует выпить полный стакан воды. Это поможет вывести токсины и увлажнить тело.
Недостаточное количество воды
Воду нужно включить в собственный рацион во время похудения. Все потому, что недостаточное увлажнение организма может повлечь за собой набор веса по нескольким причинам.
Во-первых, вода может помочь вам почувствовать сытость, уменьшая чувство голода. Значительное потребление воды способствует понижению массы тела и жира в организме.
Употребление достаточного количества воды также помогает организму выводить токсины.
Какие привычки следует ввести
Ходить пешком
Такие легкие кардиотренировки не только сжигают дополнительные калории, но и оказывают положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Главное - тратить на прогулки не менее 150 минут в неделю.
Ешьте больше белка
Продукты богаты белком не только питают вашу мышечную массу, но и дают ощущение сытости - чего не скажешь о сладостях и выпечке. Белок содержится не только в куриной груди, яйцах и сыре: его можно найти в орехах и бобах.
Съедайте по одному яблоку каждый день
Клетчатка также помогает контролировать голод и дает человеку чувство сытости, а содержащиеся в яблоках антиоксиданты препятствуют окислительным процессам в организме.
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