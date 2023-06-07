Эти шесть факторов вам расскажут, в каком водоеме купаться нельзя

Летом очень хочется освежиться в любом водоеме и люди начинают искать воду где-нибудь в доступности. На выходные многие стараются выбраться на природу из города и отдохнуть возле речки или озера. Однако не все водоемы безопасны и в них можно купаться.

Какие факторы вам четко скажут, что в этой воде купаться нельзя - читайте ниже.

Промышленные предприятия

Если поблизости есть любое промышленное предприятие, а рядом - водохранилище, то стоит поискать другое место для отдыха. Это касается не только крупных предприятий, а еще и небольших заводов, фабрик и даже цехов.

В таких водоемах вода точно не лучшего качества, так как отходы от производства могут попадать в воду там, где вы этого точно не увидите.

После купания в такой воде могут быть проблемы со здоровьем - от аллергической реакции до отравления.

Домашний скот

Небольшие реки, пруды и озера в сельской местности часто становятся местом водопоя домашнего скота - коров, лошадей, овец, коз. Вода в таких водоемах может быть загрязнена паразитами и бактериями, которые переносят животные.

Если вы увидели возле реки следы копыт или гной - в воду лезть не стоит. И не позволяйте в таком водоеме купаться вашим домашним животным, так как они могут инфицироваться чем-то неприятным.

Птицы

С большой осторожностью стоит относиться к водоемам, которые облюбовали утки, гуси и лебеди. А также там, где гнездятся чайки. Дело в том, что они плавают там, где много их любимого корма - улиток, обитающих на водорослях.

А улитки - это промежуточные хозяева личинок церкарий, живущих в кровеносной системе птиц. Если такая личинка попадет под кожу человека, то дерматит будет обеспечен.

Стирка и мойка машин

В сельской местности увидеть, как в речке полощут белье или моют машину - это стандартная практика. Если вы выбрались на природу и увидели такую картину - то для плавания выбирайте другой водоем.

В такой воде почти наверняка полно химии и бактерий. Если есть такая возможность - вызывайте соответствующие службы, так как это вредительство окружающей среде.

Нет спасателей

Возле больших водоемов обычно есть специально оборудованный пляж и есть пункт наблюдения. Или даже есть спасатели. На лесных озерах обычно всего этого нет. Поэтому хорошо подумайте, стоит ли залезать в воду.

Во многих озерах, особенно, если они появились искусственным путем, есть водовороты и воронки. Даже хороший пловец может не справиться с подземным течением.

Важно, чтобы на пляжах, где есть спасатели, они действительно выполняли свою работу, а не читали новости.

Военные действия

Увы, в связи с войной, в Украине появился новый фактор - близость водоема к военным действиям или же вероятность того, что в воду мог попасть снаряд.

Если такой риск есть - не вздумайте купаться в таком озере. Это очень опасно. Снаряд мог упасть и не разорваться.

Река или озеро?

Считается, что река для купания подходит намного лучше, так как там вода - проточная. Вода меняется постоянно и условий для размножения не так уж и много. Тем более, что во многих украинских реках вода остается холодной даже в жаркую погоду.

А в озерах вода стоячая и там среда для размножения паразитов и бактерий очень благоприятная. Поэтому есть риск подцепить какую-нибудь заразу.

Какой бы вы водоем не выбрали, помните важные правила: не глотать воду, а после водных процедур протрите сразу чистой салфеткой нос, рот и уши. Можно сполоснуть чистой водой или использовать влажную салфетку.

Не позволяйте детям закапываться в песок на пляже, если его чистота вызывает у вас сомнения. Микробы и бактерии обычно находятся на глубине 5-6 см, так как там идеальная среда для них - влажно и тепло.