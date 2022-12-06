Ці шапки слід викинути з гардеробу! Вони псують стильний образ

Різнокольорова шапка

Колись модні різнокольорові смугасті шапки поступилися місцем скромнішим та лаконічним варіантам. Однотонні або двоколірні головні убори набагато простіше поєднати із зимових гардеробом. Різнобарвні шапки навпаки часто псують образ, позбавляють його гармонії.

Різнокольорові шапки складно поєднувати із зимовим одягом (фото: freepik.com)

Шапки з великим помпоном

Шапки з великими помпонами відійшли у минуле уже давно. Тому якщо у вашому гардеробі досі є такий головний убір залишився, можете позбутися його без жалю. Така річ точно зіпсує ваш зимовий образ.

Краще зверніть увагу на теплі та мінімалістичні моделі шапок.

Шапки з великими бонбонами уже вийшли з моди (фото: freepik.com)

Головні убори з “вушками”

В'язані шапки з веселими та дитячими елементами "вушками", “хвостиками” чи квіточками мають дивний вигляд. Такі головні убори дуже личать дітям, але геть не підходять дорослим.

Якщо хочете зробити свій зимовий образ ефектним і таким, щоб він запам'ятався - підберіть до шапки стильний шарф, або прикрасіть її делікатною брошкою.

Шапки із диковинними "вушками" личать дітям, але не дорослим (фото: freepik.com)

Шапки з масивними принтами чи нашивками

Головні убори з великими логотипами брендів чи написами є ознакою несмаку. Тим паче, що у більшості випадків ці лейбли не є оригінальними, а лише копіюють відомих виробників.

Краще виберіть модель із дрібним написом, або взагалі без нього. Теж не варто купувати шапку із масивними малюнками чи візерунками. Часто вони мають безглуздий вигляд.

Масивні нашивки, написи чи етикетки візуально псують шапку (фото: freepik.com)

Хутряні шапки

Зараз мода робить акцент на штучне хутро, а не натуральне. Тому головні убори з чорнобурки чи песця - це вже пережиток минулого, який у багатьох асоціюється із норковими шапками часів лихих 90-х років минулого століття.

Зараз є багато стильних варіантів, які не менш теплі за хутряні шапки, але набагато простіші у догляді.

Цієї зими краще відмовитись від такої моделі шапки (фото: freepik.com)