Ці рослини добре ростуть у тіні: як виростити щедрий урожай без прямого сонця

Не всі городи залиті сонцем, та це зовсім не причина відмовлятись від посадок овочів. Якщо у вас затінений куточок саду, не поспішайте його ігнорувати - існує чимало овочів і зелені, яким навіть краще у півтіні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме культури найкраще почуваються в тіні, як їх правильно висаджувати та доглядати за ними.
У півтіні та повній тіні можна вирощувати більше культур, ніж здається на перший погляд. Наприклад, добре себе почувають:
Серед зелені на затінених грядках прекрасно ростуть салат, щавель, кріп, м'ята, меліса та душиця. У південних регіонах у тіні навіть вирощують кабачки й огірки, адже їх листя чутливе до сонячних опіків.
У тіні врожай може бути трохи скромнішим, зате плодоносити такі культури будуть довше. Особливо це стосується зелені - листя довго залишається ніжним і не гірчить.
Перед посадкою варто визначити, чи грядка знаходиться в повній тіні, чи в півтіні, і скільки годин на день туди потрапляє сонце.
Для посадки ідеально підходить родючий ґрунт з додаванням піску та компосту в рівних пропорціях. Варто уникати надмірного поливу, адже у тіні волога зберігається довше, особливо якщо грядки замульчовані.
Добрива використовуються стандартно - залежно від сезону та виду рослини. Не забувайте про сівозміну й правильне сусідство культур, як на звичайних грядках. Пряні трави, як-от петрушка, м’ята чи кінза, добре ростуть поруч з ягідними кущами, надаючи їм додаткового захисту.
У тіні важливо контролювати рівень вологості, адже застій води може спричинити гниття коріння. Щоб уникнути цього, краще рихлити ґрунт і використовувати мульчу.
Регулярне підживлення органікою або комплексними добривами допомагає підтримувати ріст навіть при обмеженому світлі. При виборі сортів віддавайте перевагу тіньовитривалим або спеціальним гібридам.
Зелень і салати слід сіяти частіше, але меншими порціями, щоб регулярно збирати молоді листочки. Варто враховувати, що в тіні овочі рідше уражаються шкідниками, тому догляд буде простішим.
Головне правило - уважне спостереження за ділянкою та експерименти з культурами. Якщо одна рослина не виправдала очікувань - не біда, спробуйте іншу, більш адаптовану до вашого мікроклімату.
Враховуйте сезонність: навесні й восени тінь менш щільна, тому урожаї можуть бути ряснішими. Не бійтеся садити овочі між деревами, біля парканів або на північній стороні будинку. Такий підхід дозволяє раціонально використовувати кожен метр ділянки.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Порадниця", Ogorod.ua.