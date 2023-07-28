Ці речі злодії роблять перед тим, як пограбувати квартиру

Дверний замок зсунутий

Повертаючись із відпустки, важливо звернути увагу на певні ознаки злому. Якщо ключ у вхідних дверях важко провертається, або взагалі цього не робить, то ймовірно це означає, що його блокування було примусовим.

Він також може бути трохи зміщений від свого початкового розташування, якщо грабіжники застосували силу, щоб проникнути в будинок. Раптове пошкодження дверного замка може свідчити, що ваші двері намагалися зламати. Замініть його на більш надійний.

Періодичний стук у двері або дзвінок

Дзвінок у двері, а за ними нікого - може бути пустощами дітей. Однак це також може бути перевіркою, чи перебуваєте ви вдома, чи ні. Таким чином злодії намагаються з'ясувати в який час ви зазвичай відсутні в квартирі.

Також вас мають насторожити часті візити співробітників різних організацій, особливо компаній з опитуваннями. Особливу підозру мають викликати питання про час вашої присутності дома, про графік вашої роботи тощо. На такі запитання ні в якому разі не варто відповідати.

Дрібні предмети у дверях або біля них

Дрібні предмети у вхідних дверях чи під килимком неодмінно мають насторожити. Це може бути скотч на дверях, монетка на килимку тощо. Крадії це роблять для того аби перевірити, що господар будинку прийшов чи пішов з дому та фіксувати переміщення власників оселі.

Часті дзвінки з незнайомих номерів

Грабіжники можуть періодично телефонувати, представлятися працівниками комунальних служб, чи різних компаній, які проводять опитування. Це роблять для того, аби з'ясувати, де ви живете, який ваш розпорядок дня, хто проживає разом із вами тощо. Періодично телефонуючи, злочинці намагаються з'ясувати, де ви зараз перебуваєте.

Переповнена поштова скринька

Ще один спосіб перевірити, як часто господар оселі буває вдома. Не лінуйтеся періодично забирати пошту, чи просіть сусідів зробити це.

З'ясування інформації через дітей

Також злодії можуть вдаватись до такого способу - випитувати у дітей про батьків, квартиру, хто в оселі живе тощо. Варто пояснити дітям, чому не варто розповідати таку інформацію незнайомим людям, також пояснити, що з ними не варто взагалі спілкуватись.