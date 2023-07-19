Ось які речі в жодному разі не можна зберігати на балконі

Газові балони

Газові балони та піротехніка у будь-який момент можуть стати причиною пожежі та вибуху. Тому зберігати такі речі на балконі заборонено.

Їх варто зберігати у темному, сухому та недоступному для сонячних променів приміщенні.

Легкозаймисті рідини

Бензин, ацетон та інші хімічні речовини не можна зберігати на балконі. Все тому, що вони можуть загорітися і виникне пожежа. Якщо ж вони необхідні в побуті, то зберігати їх потрібно у правильній тарі та захищеному від сонячних променів місці.

Будматеріали

Деякі будматеріали, такі як штукатурка та цемент, можуть стати непридатними для використання, якщо вберуть сирість на балконі.

Сміття

Не варто перетворювати свій балкон у звалище. Варто пам'ятати, що сміття виділяє неприємні запахи, та ще й приваблює гризунів та комах, які є розносниками інфекції.

Харчові продукти

Часті перепади температури, вплив прямих сонячних променів чи сильний мороз можуть зіпсувати продукти, призвести до розвитку бактерій та виникнення неприємного запаху.

Велосипед

Багато хто вважає балкон ідеальним місцем для зберігання велосипеда або самокату. Однак вогкість або сильне сонце може зіпсувати деякі деталі.

Взуття

Деякі люди зберігають не сезонні речі на балконі. Варто знати що занадто велика вологість може призвести до утворення плісняви на взутті та одязі.

Найкраще використовувати балкон за призначенням і обладнати там комфортну зону для відпочинку.