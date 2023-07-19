Вот какие вещи ни в коем случае нельзя хранить на балконе

Газовые баллоны

Газовые баллоны и пиротехника могут в любой момент стать причиной пожара и взрыва. Потому хранить такие вещи на балконе запрещено.

Их следует хранить в темном, сухом и недоступном для солнечных лучей помещении.

Легковоспламеняющиеся жидкости

Бензин, ацетон и другие химические вещества нельзя хранить на балконе. Все потому, что они могут загореться и возникнет пожар. Если же они необходимы в быту, то хранить их нужно в правильной таре и защищенном от солнечных лучей месте.

Стройматериалы

Некоторые стройматериалы, такие как штукатурка и цемент, могут стать непригодными для использования, если впитают сырость на балконе.

Мусор

Не стоит превращать свой балкон в свалку. Следует помнить, что мусор выделяет неприятные запахи, да еще и привлекает грызунов и насекомых, разносчиков инфекции.

Пищевые продукты

Частые перепады температуры, влияние прямых солнечных лучей или мороз могут испортить продукты, привести к развитию бактерий и возникновению неприятного запаха.

Велосипед

Многие считают балкон идеальным местом для хранения велосипеда или самоката. Однако сырость или солнце может испортить некоторые детали.

Обувь

Некоторые люди хранят не сезонные вещи на балконе. Следует знать, что слишком большая влажность может привести к образованию плесени на обуви и одежде.

Лучше всего использовать балкон по назначению и оборудовать там комфортную зону для отдыха.