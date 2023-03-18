Ці речі жінка повинна обов'язково зробити після сексу: вони вбережуть жіноче здоров'я

Сходіть до вбиральні

Це потрібно зробити протягом перших 15 хвилин після контакту. Така процедура допоможе тим мікроорганізмам, які потрапили в уретру та не мають там "жити", вимитися з сечею.

Таким чином вони не піднімуться в сечовий міхур і не спричинять цистит.

Сходіть у душ

Якщо такої можливості немає, використайте дитячі серветки, які не містять спирту, ароматизаторів або інших добавок.

Це потрібно для того, щоб витерти залишки лубриканту з поверхні тіла та статевих органів.

Не вимивайте жіночу мікрофлору

Будь-які агресивні витирання та миття лише порушують природний баланс бактерій і підвищують ризик інфекцій. Так само не потрібно на сухо витирати статеві органи після душу, адже шкірний покрив там дуже ніжний.

Правильно підмивайтеся

Якщо у вас є така можливість, робіть це спереду назад. Це необхідно для уникнення потрапляння флори з прямої кишки до статевих органів.

Річ у тім, що в прямій кишці бактерії більш агресивні та здатні викликати запалення в жіночих органах.

Змініть білизну

Відразу після виконання всіх гігієнічних процедур, змініть білизну на чисту та вільну. Буде добре, якщо вона виготовлена з натуральних тканин. Тоді у вас не виникне подразнень, а також нівелюється ризик виникнення інфекцій.