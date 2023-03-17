Чи може перший секс зруйнувати ваше подальше життя. Ось відповідь
Перший інтимний досвід вкрай важливий, адже сексуальна сфера може чинити вплив і на інші напрямки вашого життя.
Про це розповіла психолог та сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram. Експертка розглянула роль першого разу саме в житті жінки.
Якщо досвід був позитивним
В першому випадку, якщо партнер був чуйним, терплячим і ви отримали задоволення, з найбільшою вірогідністю ваше сексуальне життя буде гармонійним.
и не отримаєте купу комплексів і травм, з якими доведеться справлятися роками.
Частіше - все не так радісно
На превеликий жаль, частіше трапляється геть інша ситуація...
Внаслідок відсутності статевого виховання у підлітків і незнання правил сексуального дебюту найчастіше початок статевого життя - болісний і неприємний.
Які наслідки невдалого початку
В майбутньому це може призвести до:
- Величезної кількості комплексів, невпевненості в собі, до скутості й замкнутості в ліжку.
- Часто можуть бути проблеми зі збудженням, неприйняття свого тіла.
- Можуть виникати страхи, відсутність оргазму і різного роду інші сексуальні дисфункції.
Раніше психолог також розповіла про три невинні помилки, які день за днем руйнують ваші стосунки.
Також ми писали про найгрубішу помилку чоловіків у ліжку, через яку інтим з ними стає "ніяким".
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