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Чи може перший секс зруйнувати ваше подальше життя. Ось відповідь

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П'ятниця 17 березня 2023 23:00
Чи може перший секс зруйнувати ваше подальше життя. Ось відповідь Як перший інтим може вплинути на ваше життя (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Перший інтимний досвід вкрай важливий, адже сексуальна сфера може чинити вплив і на інші напрямки вашого життя.

Про це розповіла психолог та сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram. Експертка розглянула роль першого разу саме в житті жінки.

Якщо досвід був позитивним

В першому випадку, якщо партнер був чуйним, терплячим і ви отримали задоволення, з найбільшою вірогідністю ваше сексуальне життя буде гармонійним.

и не отримаєте купу комплексів і травм, з якими доведеться справлятися роками.

Частіше - все не так радісно

На превеликий жаль, частіше трапляється геть інша ситуація...

Внаслідок відсутності статевого виховання у підлітків і незнання правил сексуального дебюту найчастіше початок статевого життя - болісний і неприємний.

Які наслідки невдалого початку

В майбутньому це може призвести до:

  • Величезної кількості комплексів, невпевненості в собі, до скутості й замкнутості в ліжку.
  • Часто можуть бути проблеми зі збудженням, неприйняття свого тіла.
  • Можуть виникати страхи, відсутність оргазму і різного роду інші сексуальні дисфункції.

Раніше психолог також розповіла про три невинні помилки, які день за днем руйнують ваші стосунки.

Також ми писали про найгрубішу помилку чоловіків у ліжку, через яку інтим з ними стає "ніяким".

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