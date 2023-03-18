Эти вещи женщина должна обязательно сделать после секса: они уберегут женское здоровье

Интим - это всегда о сближении и доверии. Кроме эмоциональной составляющей, необходимо заботиться и о здоровье обоих партнеров. Не забывайте о безопасности и защищенности полового акта, а также о правильном поведении после него.

Что нужно сделать после интима каждой женщине, рассказала гинеколог на странице "Gynotes" в TikTok .

Сходите в туалет

Это необходимо сделать в течение первых 15 минут после контакта. Такая процедура поможет тем микроорганизмам, которые попали в уретру и не должны там жить, вымыться с мочой.

Таким образом они не поднимутся в мочевой пузырь и не повлекут за собой цистит.

Сходите в душ

Если такой возможности нет, используйте детские салфетки, не содержащие спирта, ароматизаторов или других добавок.

Это нужно для того, чтобы вытереть остатки лубриканта с поверхности тела и половых органов.

Не вымывайте женскую микрофлору

Любые агрессивные вытирания и мытья только нарушают естественный баланс бактерий и повышают риск инфекций. Так же не нужно сухо вытирать половые органы после душа, ведь кожный покров там очень нежный.

Правильно подмывайтесь

Если у вас есть такая возможность, делайте это спереди назад. Это необходимо во избежание попадания флоры из прямой кишки в половые органы.

Дело в том, что в прямой кишке бактерии более агрессивны и способны вызвать воспаление в женских органах.

Смените белье

Сразу после выполнения всех гигиенических процедур смените белье на чистое и свободное. Будет хорошо, если оно сделано из натуральных тканей. Тогда у вас не возникнет раздражений, а также нивелируется риск возникновения инфекций.