Ці речі зазвичай ніхто не пере в машині, а даремно: на них збирається багато бруду

Сумки та гаманці

Це речі, які людина носить майже кожного дня. У сумку зазвичай кладуть різні речі, які не є чистими. Більш того, сумка постійно лежить в шафі або на стільці в офісі. Тому з часом забруднюється.

Не у всіх магазинах є функція оплати телефоном, тому часто доводиться діставати гаманці в транспорті та в магазинах, щоб розрахуватися готівкою.

Кожного разу, коли людина бере гаманець, то не замислюємося наскільки чисті її руки. Тому такі речі обов’язково потрібно прати.

Багато тканинних сумок можна прати вручну в прохолодній воді. Їх краще не віджимати і сушити природним шляхом на відкритому повітрі.

Шкіряні сумки та гаманці рекомендується мити засобом для посуду.

Шкіряні куртки

Шкіряні куртки також потребують очищення. Звичайно, прати їх в машинці не варто. Їх рекомендується мити засобом для миття посуду. Просто розведіть його в мисці з чистою водою кімнатної температури, візьміть тканину і ретельно протріть поверхню виробу.

Потім змочіть інший шматок тканини в чистій воді і видаліть мильний розчин з куртки.

Спортивні сумки

Спортивна сумка - ще один предмет, який багато хто з нас забуває випрати. Люди носять в ній спітнілий одяг, взуття та брудні рушники.

Спочатку перевірте, чи можна вашу сумку прати в машині і зробіть за допомогою делікатного режиму.

Якщо прати у машинці не можна, то розведіть миючий засіб у теплій воді, візьміть шматок тканини та виперіть сумку спочатку всередині, а потім зовні. Після цього добре прополощіть.

Кошик для білизни

Ми звикли кидати свій брудний одяг у кошик для білизни, щоб потім його випрати. Але про самий кошик усі забувають.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, то його можна почистити за допомогою дезінфікуючого засобу, помити мильним розчином і обполоснути водою.

Сьогодні великої популярності набувають плетені кошики, всередині яких розміщені текстильні мішки. Сумку потрібно вийняти і випрати в пральній машині.

Штори для душу

Ванна кімната є ідеальним середовищем для цвілі та інших бактерій. Штори забруднюються так само як і інші речі.

Більшість тканинних штор можна прати в машині за допомогою делікатного режиму. Перед цим обов’язково зніміть усі кільця.

Якщо шторку для ванни не можна прати в машинці, то покладіть її у миску та залийте теплою водою і змішайте 1/4 склянки харчової соди і трохи прального порошку.

М'які іграшки

М'які іграшки зберігають не тільки приємні спогади, але й припадають пилом.

Такі іграшки рекомендується прати в спеціальному мішку. Якщо у вас його немає, то використовуйте наволочку на блискавці. Під час прання встановіть делікатний режим.