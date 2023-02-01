Ці речі потрібно прибрати з дитячої кімнати: можуть бути небезпечними

Великі дзеркала

Велике дзеркало краще прибрати з дитячої кімнати, адже воно небезпечне для малюка. Все тому, що під час активних ігор дзеркало дитина може легко розбити та поранитись.

М'які іграшки

Зазвичай плюшеві іграшки стають чудовим доповненням інтер'єру дитячої кімнати. Однак, варто пам'ятати, що такі іграшки збирають на собі багато пилу і неабияк псують мікроклімат кімнати.

Особливо це стосується великий м'яких іграшок, вони можуть стати причиною алергії чи навіть астми.

Пір'яна подушка

Батькам варто уникати подушки та ковдр, які виготовлені з пір'я. Мало хто знає, але пір'я швидко вбирає вологу та перетворюється в ідеальне середовище для розмноження бактерій і пір'яних кліщів.

Краще обрати альтернативні наповнювачі, які будуть виготовлені з гіпоалергенних матеріалів.

Меблі

Особливу увагу слід приділити гострим кутах, які нерідко бувають причинами багатьох подряпин і ран, особливо у дітей, які тільки починають ходити.

Найкраще купувати дитячі меблі, які мають закруглені кути.

Електроприлади

Кнопки на різні дроти на електроприладах представляють інтерес для малюка. Також необхідно заткнути розетки спеціальними запобіжниками. Не слід залишати проводи там, де дитина зможе на них наштовхнутися.

Рослини

Існує досить багато кімнатних рослин, які можуть бути шкідливими для здоров`я людини. Для того, щоб убезпечити себе і дітей від негативного впливу, необхідно ще у магазині поцікавитись у продавця, які рослини не можна тримати саме вдома.

Лампи

Лампи можуть легко впасти. Тому необхідно виключити можливість того, що дитина потягне за шнур і лампа впаде.