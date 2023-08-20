Ці речі обов'язково повинні бути в стосунках, інакше їм прийде кінець

Взаємоповага

Психолог радить завжди поважати та цінувати одне одного. Уникайте негативної критики та висловлювань, прагніть гармонії та взаєморозуміння.

Емоційна близькість

Приділяйте час на зміцнення емоційного зв'язку. Проводьте час разом якісно, займайтесь спільними інтересами та діліться почуттями й емоціями.

Підтримка

Будьте опорою для свого партнера, хваліть його та визнавайте досягнення і зусилля. Завжди підтримуйте у важливих рішеннях та справах.

Пошуки компромісу

Навчіться ефективно вирішувати конфлікти. Використовуйте конструктивні методи, такі як компроміси, пошук виграшних варіантів та спільного рішення.

Вдячність

Висловлюйте вдячність за позитивні моменти в стосунках, навіть в дрібницях. Пам'ятайте про радість, яку приносить ваша друга половинка в життя.

Турбота

Проявляйте свою любов та турботу про партнера. Будьте уважними до його потреб та бажань.

Особистий простір

Розумійте важливість особистого простору та часу для кожного з вас. Дозвольте партнеру іноді побути на одинці та приділяти час своїм хобі.

Вміння слухати

Навчіться бути уважним слухачем. Вислухайте точку зору та потреби своєї другої половинки без перебивання або засудження.

Інтим

Займайтесь коханням із задоволенням. Будьте відкритими для розмов про сексуальні потреби та фантазії.