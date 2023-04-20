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Ці речі категорично заборонено змивати в раковину та унітаз: можуть виникнути проблеми

Які речі не можна викидати у каналізацію (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У багатьох людей є звичка зливати в унітаз або раковину абсолютно все, що заманеться. Зокрема, багатьом легше викинути сміття у каналізацію, а не у смітник. Однак, такі помилки можуть призвести до серйозних проблеми.

Які речі категорично заборонено змивати в раковину та унітаз - читайте на Styler нижче.

Кава

Кавова гуща є однією з найголовніших причин засмічення труб на кухні. Важливо пам'ятати, що вода не розчиняє звичайну мелену каву, тому вся гуща, змита в раковину, поступово осідає на стінках, утворюючи засмічення.

Олія

Жир при контакті з холодною водою швидко застигає та утворює засмічення. Олію краще утилізувати так: залишки трохи розбавити водою та краплею мийного засобу, перемішати та вилити у міцний пакет, який пізніше слід викинути у сміття.

Папір

Йдеться не про туалетний папір, який спеціально призначений для змивання в унітазі, а про звичайний папір, який призводить до засмічення. Тому такого робити не можна.

Макарони та рис

Це дуже клейка їжа, що швидко набухає від води. Змиті в раковину або унітаз залишки рису або макаронів розчиняються вкрай повільно, засмічуючи каналізацію.

Борошно

Такий продукт має властивість вбирати вологу і набухати, помітно збільшуючись у розмірі. В результаті борошно засмітить каналізацію і доведеться викликати майстра.

Ліки

Більшість ліків добре розчиняються. В результаті, якщо викинути їх у туалет, то це призведе до того, що у воді накопичується велика кількість хімікатів, які звичайні фільтри не можуть очистити.

Раніше ми повідомляли, що заборонено викидати у відро для сміття.

Також ми писали, який туалетний папір безпечний для здоров'я.

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