Ці речі в будинку приносять невдачу і бідність: від них потрібно позбутися

Чужі речі

Важливо знати, що абсолютно будь-яка чужа річ у будинку - потенційне джерело негативу. Вважається, що найбільшої небезпеки представляють талісмани і амулети. Все тому, що вони заважають нормальній циркуляції енергії в будинку, тому що є чужорідними предметами.

Зазначимо, що це правило не поширюється на подарунки та на ті речі, які ви самі купили.

Розбите дзеркало чи посуд

Такі речі залучають в будинок дрібні невдачі. Він таких речей варто позбуватись відразу, адже вони починають діяти дуже швидко.

Зламаний годинник

Неважливо, що стало причиною поломки - необхідно якнайшвидше виправити або викинути годинник. Несправний механізм неминуче призводить до появи чорної смуги.

Щоб запобігти негараздам, необхідно якнайшвидше полагодити годинник.

Старий віник

Вважається, що старі віники приносять в будинок енергетичне сміття. Не варто економити на купівлі нового віника, якщо хочете уникнути непевності та постійних невдач.

Гроші і гаманці

Якщо у вас є тяга до колекціонування монет, то краще складати їх в альбом, адже старий гаманець для цього не підходить. Гроші - це енергія і якщо зберігати їх в непривабливому місці, то енергетичні потоки блокуються.