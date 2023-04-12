Эти вещи в доме приносят неудачу и бедность: от них нужно избавиться

Чужие вещи

Важно знать, что абсолютно любая чужая вещь в доме - потенциальный источник негатива. Считается, что наибольшую опасность представляют талисманы и амулеты. Все потому, что они мешают нормальной циркуляции энергии в доме, потому что являются чужеродными предметами.

Отметим, что это правило не распространяется на подарки и вещи, которые вы сами купили.

Разбитое зеркало или посуда

Такие вещи привлекают в дом мелкие неудачи. Он таких вещей следует избавляться сразу, ведь они начинают действовать очень быстро.

Сломанные часы

Неважно, что явилось причиной поломки - необходимо как можно быстрее исправить или выбросить часы. Неисправный механизм неизбежно приводит к появлению черной полосы.

Чтобы предотвратить проблемы, необходимо как можно быстрее починить часы.

Старый веник

Считается, что старые веники приносят в дом энергетический мусор. Не стоит экономить на покупке нового веника, если хотите избежать неуверенности и постоянных неудач.

Деньги и кошельки

Если у вас есть тяга к коллекционированию монет, то лучше складывать их в альбом, ведь старый кошелек для этого не подходит. Деньги - это энергия и если хранить их в неприглядном месте, то энергетические потоки блокируются.