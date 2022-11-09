Эти простые и экономные способы помогут согреться дома без отопления
Из-за того Россия обстреливает энергетические объекты Украины, многие люди думают над тем, как обогреть квартиру без газа и электричества. Есть простые способы, которые помогут согреться без отопления.
Об этом пишет SantePlus.
Как согреться и обогреть дом
Поможет теплая пижама
Чтобы провести зиму в тепле, позаботьтесь о правильном выборе пижамы. Действительно, некоторые текстильные изделия охлаждают тело человека, когда жарко, а другие согревают, когда холодно.
Необходимо приобрести флисовую или хлопчатобумажную пижаму. Это будет отличный выбор, ведь она будет помогать регулировать температуру.
Алюминиевая фольга
Чтобы лучше рассеивать тепло в доме, используйте светоотражающую панель или алюминиевую фольгу, которую нужно разместить за батареями. Таким образом, тепло будет возвращаться в помещение и будет отлично прогреваться.
Окна
Чтобы избежать теплопотерь, просмотрите состояние своих окон. Действительно, нередки случаи, когда потоки свежего воздуха проникают в здание через щели, особенно если уплотнители окон повреждены.
Свечной обогреватель
Он выглядит довольно странно, но может оказаться незаменимым при отключении света.
Чтобы сделать такой обогреватель, следуйте инструкциям:
- Возьми три горшка разного диаметра;
- Вложи их один в другой;
- Соедините длинной металлической гайкой (на нее еще нужно нанизать шайбы и гайки);
- Поставь под горшок кирпич, а сверху - свечу;
- Зажгите ее и наслаждайся теплом.
Стоит отметить, что горшки из глины не слишком теплопроводны. Если хотите повысить температуру дома, используй горшки из металла. Для этого можно взять жестянки из-под кошачьего корма или сыпучих продуктов.
Ранее мы сообщали, чем должны запастись на зиму украинцы.
Также мы писали, как нужно подготовить квартиру к зиме во время войны.