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Эти простые и экономные способы помогут согреться дома без отопления

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Среда 09 ноября 2022 20:43
Эти простые и экономные способы помогут согреться дома без отопления Как согреться зимой без отопления (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за того Россия обстреливает энергетические объекты Украины, многие люди думают над тем, как обогреть квартиру без газа и электричества. Есть простые способы, которые помогут согреться без отопления.

Об этом пишет SantePlus.

Как согреться и обогреть дом

Поможет теплая пижама

Чтобы провести зиму в тепле, позаботьтесь о правильном выборе пижамы. Действительно, некоторые текстильные изделия охлаждают тело человека, когда жарко, а другие согревают, когда холодно.

Необходимо приобрести флисовую или хлопчатобумажную пижаму. Это будет отличный выбор, ведь она будет помогать регулировать температуру.

Алюминиевая фольга

Чтобы лучше рассеивать тепло в доме, используйте светоотражающую панель или алюминиевую фольгу, которую нужно разместить за батареями. Таким образом, тепло будет возвращаться в помещение и будет отлично прогреваться.

Окна

Чтобы избежать теплопотерь, просмотрите состояние своих окон. Действительно, нередки случаи, когда потоки свежего воздуха проникают в здание через щели, особенно если уплотнители окон повреждены.

Свечной обогреватель

Он выглядит довольно странно, но может оказаться незаменимым при отключении света.

Чтобы сделать такой обогреватель, следуйте инструкциям:

  • Возьми три горшка разного диаметра;
  • Вложи их один в другой;
  • Соедините длинной металлической гайкой (на нее еще нужно нанизать шайбы и гайки);
  • Поставь под горшок кирпич, а сверху - свечу;
  • Зажгите ее и наслаждайся теплом.

Стоит отметить, что горшки из глины не слишком теплопроводны. Если хотите повысить температуру дома, используй горшки из металла. Для этого можно взять жестянки из-под кошачьего корма или сыпучих продуктов.

Ранее мы сообщали, чем должны запастись на зиму украинцы.

Также мы писали, как нужно подготовить квартиру к зиме во время войны.

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