Ці прості способи врятують ваші окуляри від запотівання взимку

Чим можна обробити скло

Шампунь. Розведіть пару крапель шампуню з кількома краплями води (1:1). Змочіть у цьому розчині м'яку ганчірочку і протріть лінзи. Потім треба насухо витерти.

Тверде мило. Змочіть лінзи водою, потім проведіть шматочком мила мокрою поверхнею. Потім протріть скло насухо.

Гліцерин. Підігрійте засіб до кімнатної температури, потім нанесіть на обидва боки окулярів за допомогою м'якої ганчірочки, ретельно розітріть і дайте підсохнути. Потім протріть сухою ганчірочкою.

Рідке мило. Нагрійте його до кімнатної температури, обробіть лінзи, а потім протріть насухо м'якою ганчірочкою.

Піна для гоління. Нанесіть піну на лінзи з обох боків, залиште на кілька хвилин, а потім протріть серветкою.

Важливо!

Не використовуйте для цього зубну пасту, оскільки це може залишити на стеклах мікроподряпини.

Не варто використовувати також і спеціальну автомобільну рідину – у ній містяться хімічні речовини. Це негативно вплине на скло, оправу та стан ваших очей та носа.

Застосовуйте для протирання стекол тільки м'яку безворсову тканину - фланелеву або замшеву, серветки з мікрофібри.

На вулиці створіть циркуляцію з повітрям, щоб зменшити конденсацію - опускайте окуляри нижче.

Не дихайте в бік окулярів і не піднімайте їх до чола - це за секунди змусить їх запітніти.