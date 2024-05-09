Ці прості дії допоможуть вам дізнатися про стан акумулятора на iPhone

Що відомо про останнє оновлення акумуляторів на iPhone 15

У лютому 2024 року Apple оновила технічні характеристики акумуляторів лінійки iPhone 15. Згідно з останніми тестами Apple, батареї пристроїв розраховані на збереження 80 відсотків своєї початкової ємності при 1000 повних циклах заряджання в ідеальних умовах.

Це значне покращення порівняно з 500 циклами зарядки, які компанія рекламує для всіх старих моделей iPhone.

Смартфони з лінійки iPhone 15 також включають функцію оптимізації зарядки акумулятора. Тому, якщо ви регулярно заряджаєте телефон уночі, пристрій може обмежити зарядку до 80 відсотків. Потім 20 відсотків, що залишилися, будуть доповнюватися в сповільненому режимі.

Це підтримує оптимальну ємність стану акумулятора iPhone за рахунок скорочення часу, протягом якого він знаходиться на зарядному пристрої зі 100 відсотковим зарядом.

Як перевірити стан акумулятора на iPhone

Якщо у вас є iPhone 15 із встановленою iOS 17.4 або більш пізньої версії, ви можете отримати точну інформацію про стан батареї вашого пристрою:

Відкрийте додаток "Параметри"

Прокрутіть вниз і натисніть "Батарея"

Перевірте показання поруч із написом "Стан батареї"

Для отримання більш детальної інформації, включаючи кількість циклів заряджання акумулятора вашого пристрою, дату виготовлення та першого використання, просто торкніться показання.

Як перевірити стан акумулятора на iPhone (фото: MacRumors)

Додаткова інформація про стан акумулятора на iPhone

Apple заявляє, що термін служби батареї будь-якої моделі iPhone зрештою залежить від того, як пристрій регулярно використовується та заряджається.

Хоча показання "Максимальної ємності" дадуть вам гарне уявлення про стан батареї вашого iPhone, але варто натиснути на вкладку "Про батарею та гарантію". Це дасть вам додаткову інформацію про можливий термін служби акумулятора вашого пристрою на тому, як воно використовується.