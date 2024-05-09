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Эти простые действия помогут вам узнать о состоянии аккумулятора на iPhone

Эти действия помогут проверить состояние батареи вашего iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В iPhone и iPad установлены литий-ионные аккумуляторы, которые подвержены химическому старению. Со временем это приводит к снижению максимальной емкости и пиковой производительности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.

Что известно о последнем обновлении аккумуляторов на iPhone 15

В феврале 2024 года Apple обновила технические характеристики аккумуляторов линейки iPhone 15. Согласно последним тестам Apple, батареи устройств рассчитаны на сохранение 80 процентов своей первоначальной емкости при 1000 полных циклах зарядки в идеальных условиях.

Это значительное улучшение по сравнению с 500 циклами зарядки, которые компания рекламирует для всех старых моделей iPhone.

Смартфоны с линейки iPhone 15 также включают функцию оптимизации зарядки аккумулятора. Поэтому, если вы регулярно заряжаете телефон ночью, устройство может ограничить зарядку до 80 процентов. Затем оставшиеся 20 процентов будут дополняться в замедленном режиме.

Это поддерживает оптимальную емкость для состояния аккумулятора iPhone за счет сокращения времени, в течение которого он находится на зарядном устройстве со 100 процентным зарядом.

Как проверить состояние аккумулятора на iPhone

Если у вас iPhone 15 с установленной iOS 17.4 или более поздней версии, вы можете получить точную информацию о состоянии батареи вашего устройства:

  • Откройте приложение "Настройки"
  • Прокрутите вниз и нажмите "Батарея"
  • Проверьте показания рядом с надписью "Состояние батареи"

Для получения более подробной информации, включая количество циклов зарядки аккумулятора вашего устройства, дату изготовления и первого использования, просто коснитесь показания.

Как проверить состояние аккумулятора на iPhone (фото: MacRumors)

Дополнительная информация о состоянии аккумулятора на iPhone

Apple заявляет, что срок службы батареи любой модели iPhone в конечном итоге зависит от того, как устройство регулярно используется и заряжается.

Хотя показания "Максимальной емкости" дадут вам хорошее представление о состоянии батареи вашего iPhone, но стоит нажать на вкладку "О батарее и гарантии". Это даст вам дополнительную информацию о вероятном сроке службы аккумулятора вашего устройства на том, как оно используется.

У нас также есть материал о действиях, которые помогут вам найти файлы и другие загрузки на iPhone или iPad.

А еще мы писали, как очистить память на iPhone и iPad.

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