Эти простые действия помогут вам узнать о состоянии аккумулятора на iPhone

Что известно о последнем обновлении аккумуляторов на iPhone 15

В феврале 2024 года Apple обновила технические характеристики аккумуляторов линейки iPhone 15. Согласно последним тестам Apple, батареи устройств рассчитаны на сохранение 80 процентов своей первоначальной емкости при 1000 полных циклах зарядки в идеальных условиях.

Это значительное улучшение по сравнению с 500 циклами зарядки, которые компания рекламирует для всех старых моделей iPhone.

Смартфоны с линейки iPhone 15 также включают функцию оптимизации зарядки аккумулятора. Поэтому, если вы регулярно заряжаете телефон ночью, устройство может ограничить зарядку до 80 процентов. Затем оставшиеся 20 процентов будут дополняться в замедленном режиме.

Это поддерживает оптимальную емкость для состояния аккумулятора iPhone за счет сокращения времени, в течение которого он находится на зарядном устройстве со 100 процентным зарядом.

Как проверить состояние аккумулятора на iPhone

Если у вас iPhone 15 с установленной iOS 17.4 или более поздней версии, вы можете получить точную информацию о состоянии батареи вашего устройства:

Откройте приложение "Настройки"

Прокрутите вниз и нажмите "Батарея"

Проверьте показания рядом с надписью "Состояние батареи"

Для получения более подробной информации, включая количество циклов зарядки аккумулятора вашего устройства, дату изготовления и первого использования, просто коснитесь показания.

Как проверить состояние аккумулятора на iPhone (фото: MacRumors)

Дополнительная информация о состоянии аккумулятора на iPhone

Apple заявляет, что срок службы батареи любой модели iPhone в конечном итоге зависит от того, как устройство регулярно используется и заряжается.

Хотя показания "Максимальной емкости" дадут вам хорошее представление о состоянии батареи вашего iPhone, но стоит нажать на вкладку "О батарее и гарантии". Это даст вам дополнительную информацию о вероятном сроке службы аккумулятора вашего устройства на том, как оно используется.