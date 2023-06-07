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Ці прості, але дієві методи допоможуть вийняти зламаний ключ з дверей

Як вийняти зламаний ключ з дверей ( фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Якщо через необережність занадто сильно натиснути на ключ у замку, то він може зламатися та застрягти всередині. Перш ніж викликати спеціалістів, можна спробувати кілька способів, які можуть заощадити гроші.

Про це пише SantePlus.

Як витягнути зламаний ключ із замка за допомогою масла? Замок потрібно добре змастити, а потім за допомогою плоскогубців дістати зламаний ключ. Але це актуально, якщо із замку стирчить частина ключа, за яку можна вхопитися.

Викрутка

Потрібно взяти якомога тоншу викрутку, розташувати її знизу, намагаючись пройти позаду виїмки. Потім ключ можна трохи потягнути вперед, щоб його можна було захопити пінцетом, плоскогубцями або навіть кінчиками пальців.

Якщо у вас під рукою немає маленької викрутки, ви також можете спробувати використати випрямлену канцелярську скріпку або голку.

Як запобігти виникненню проблеми

Для того, щоб в якийсь момент не стати жертвою такого форс-мажору, необхідно знати кілька правил. Щоб зменшити ризик потрапляння в подібну ситуацію, слід:

  • встановлювати виключно якісні замки;
  • періодично проводити чистку замкової щілини від сміття (рекомендується також повісити на замок спеціальну кришечку, яка захистить його від бруду)
  • вчасно змащувати замок спеціальними маслами та засобами проти появи корозії
  • по можливості встановити два замки, які не залежать одне від одного
  • використовувати ключ виключно за призначенням

Раніше ми пояснювали, чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу на замок.

Також читайте, чому не можна залишати ключ від будинку в замку.

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ключдім