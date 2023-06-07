Ці прості, але дієві методи допоможуть вийняти зламаний ключ з дверей

Як витягнути зламаний ключ із замка за допомогою масла? Замок потрібно добре змастити, а потім за допомогою плоскогубців дістати зламаний ключ. Але це актуально, якщо із замку стирчить частина ключа, за яку можна вхопитися.

Викрутка

Потрібно взяти якомога тоншу викрутку, розташувати її знизу, намагаючись пройти позаду виїмки. Потім ключ можна трохи потягнути вперед, щоб його можна було захопити пінцетом, плоскогубцями або навіть кінчиками пальців.

Якщо у вас під рукою немає маленької викрутки, ви також можете спробувати використати випрямлену канцелярську скріпку або голку.

Як запобігти виникненню проблеми

Для того, щоб в якийсь момент не стати жертвою такого форс-мажору, необхідно знати кілька правил. Щоб зменшити ризик потрапляння в подібну ситуацію, слід: