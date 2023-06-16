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Ці продукти довго не псуються і можуть зберігатись протягом року і більше

Які продукти довго зберігаються (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо - чудовий час, щоб зробити певні запаси продуктів. Варто обирати продукти, термін придатності яких не закінчується швидко.

Які продукти можна зберігати протягом року й довше - читайте на Styler нижче.

Рис

При правильному зберіганні рис не буде псуватись кілька років. Зокрема, його потрібно тримати у сухому темному місці за температури приблизно 4–5 градусів.

У таких умовах рис не просто залишається їстівним, а й зберігає свої поживні властивості. Також потрібно захистити крупу від гризунів, вологи та комах, через яких складно зберегти крупи навіть 1 рік.

Мед

Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній упаковці у прохолодному та сухому місці.

Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.

Сіль

Сіль - ще один продукт, який не псується десятиліттями. Єдине, що може зашкодити - це волога.

Цукор

Цукор можна використовувати в їжу навіть через багато років, якщо він зберігався в прохолодному сухому приміщенні.

Пам’ятайте: час зберігання залежить від умов. Вогкість, миші, комахи-шкідники, тепло чи мороз скорочують термін зберігання..

Які продукти не можна їсти після закінчення терміну придатності

Деякі продукти після закінчення терміну придатності стають небезпечним для здоров'я. До них входять:

  • м'ясний фарш - зберігається в холодильнику максимум 12 годин при 4°C, потім псується і стає непридатним для їжі
  • рибний фарш - можна зберігати в холодильнику дві години або в морозилці два місяці
  • м'які сири - зазвичай псуються вже на другий день, стають липкими і покриваються нальотом
  • ягоди - свіжі зберігаються максимум 2 доби, далі - покриваються темними плямами та пускають сік
  • морепродукти - можна зберігати не довше трьох днів, а краще їсти відразу після покупки
  • ковбаси - всі види м'ясної нарізки можна зберігати в холодильнику максимум 3-5 днів
  • курка, субпродукти - зберігати в холодильнику максимум 3 дні при температурі 0-4°C або готувати відразу після покупки

Раніше ми повідомляли, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.

Також ми називали продукти, які не можна мити перед приготуванням.

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