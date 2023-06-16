Ці продукти довго не псуються і можуть зберігатись протягом року і більше

Літо - чудовий час, щоб зробити певні запаси продуктів. Варто обирати продукти, термін придатності яких не закінчується швидко.
Які продукти можна зберігати протягом року й довше - читайте на Styler нижче.
При правильному зберіганні рис не буде псуватись кілька років. Зокрема, його потрібно тримати у сухому темному місці за температури приблизно 4–5 градусів.
У таких умовах рис не просто залишається їстівним, а й зберігає свої поживні властивості. Також потрібно захистити крупу від гризунів, вологи та комах, через яких складно зберегти крупи навіть 1 рік.
Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній упаковці у прохолодному та сухому місці.
Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.
Сіль - ще один продукт, який не псується десятиліттями. Єдине, що може зашкодити - це волога.
Цукор можна використовувати в їжу навіть через багато років, якщо він зберігався в прохолодному сухому приміщенні.
Пам’ятайте: час зберігання залежить від умов. Вогкість, миші, комахи-шкідники, тепло чи мороз скорочують термін зберігання..
Деякі продукти після закінчення терміну придатності стають небезпечним для здоров'я. До них входять:
Раніше ми повідомляли, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.
Також ми називали продукти, які не можна мити перед приготуванням.