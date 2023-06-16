Эти продукты долго не портятся и могут храниться в течение года и больше

Рис

При правильном хранении рис не будет портиться несколько лет. В частности, его нужно держать в сухом темном месте при температуре около 4–5 градусов.

В таких условиях рис не просто остается съедобным, но и сохраняет свои питательные свойства. Также нужно защитить крупу от грызунов, влаги и насекомых, из-за которых сложно сохранить крупу даже 1 год.

Мед

Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед следует хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.

Следует помнить, что современный мед из магазина не стоит хранить долго, ведь в его составе может быть химия.

Соль

Соль - еще один продукт, не портящийся десятилетиями. Единственное, что может навредить - это влага.

Сахар

Сахар можно использовать в пищу даже спустя много лет, если он хранился в прохладном сухом помещении.

Помните, что время хранения зависит от условий. Влажность, мыши, насекомые-вредители, тепло или мороз сокращают срок хранения.

Какие продукты нельзя есть после окончания срока годности

Некоторые продукты после окончания срока годности становятся опасными для здоровья. В них входят: