Эти продукты долго не портятся и могут храниться в течение года и больше

Лето - прекрасное время, чтобы сделать определенные запасы продуктов. Следует выбирать продукты, срок годности которых не истекает быстро.
Какие продукты можно хранить в течение года и дольше - читайте на Styler ниже.
При правильном хранении рис не будет портиться несколько лет. В частности, его нужно держать в сухом темном месте при температуре около 4–5 градусов.
В таких условиях рис не просто остается съедобным, но и сохраняет свои питательные свойства. Также нужно защитить крупу от грызунов, влаги и насекомых, из-за которых сложно сохранить крупу даже 1 год.
Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед следует хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.
Следует помнить, что современный мед из магазина не стоит хранить долго, ведь в его составе может быть химия.
Соль - еще один продукт, не портящийся десятилетиями. Единственное, что может навредить - это влага.
Сахар можно использовать в пищу даже спустя много лет, если он хранился в прохладном сухом помещении.
Помните, что время хранения зависит от условий. Влажность, мыши, насекомые-вредители, тепло или мороз сокращают срок хранения.
Некоторые продукты после окончания срока годности становятся опасными для здоровья. В них входят:
Раньше мы сообщали, как хранить молоко в холодильнике после открытия коробки.
Также мы называли продукты, которые нельзя мить перед приготовлением.