Ці продукти руйнують печінку! Названо 7 головних з них

Що найбільше шкодить печінці?

Печінці в першу чергу шкодить надмірне харчування, тобто надмірна кількість певних інгредієнтів і продуктів, що їх містять. На жаль, такі неприродні пропорції стосуються не тільки оброблених продуктів, але і всього сучасного раціону.

Наслідки неправильних звичок накопичуються і з часом призводять до дисфункції печінки і пов'язаних з нею захворювань.

Симптоми захворювання печінки включають: розлад травлення,

відчуття переповненості та тяжкості після їжі,

погана переносимість жиру та алкоголю,

підвищена чутливість до запахів,

нудота, здуття та біль у верхній правій частині живота,

нездужання,

проблеми зі сном.

Печінка є найбільшим внутрішнім органом і єдиним, який може повністю відновлюватися. І при цьому надважливе - воно не тільки переробляє все, що потрапляє в організм, а й виробляє необхідні для життя сполуки. Проблема в тому, що сучасна дієта, спосіб життя та ліки не полегшують, а багато щоденних звичок призводять до розвитку захворювань печінки з роками.

Експерти сьогодні сходяться на думці, що, коли мова заходить про підтримку здоров’я печінки, не існує справді ефективного лікування, окрім дієти (хоча аутоімунні захворювання та деякі вірусні інфекції органу є винятками).

Знеболюючі препарати

Хто з нас уважно читає листівки-вкладиші ліків, якими ми користуємося чи не щодня? Більшість із них все ще мають довгий список можливих побічних ефектів, нормою є порушення функції печінки.

Однак варто знати, що більшість із них, у тому числі безрецептурні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), надзвичайно токсичні - і не лише в поєднанні з алкоголем!

Навіть одноразова доза може завдати шкоди, що стосується таких речовин, як ацетамінофен (парацетамол), ібупрофен, напроксен або кетопрофен. Тому замість того, щоб бездумно ковтати таблетки, краще пошукайте інші методи зняття болю.

У разі головного болю, до них відносяться: пошук можливих алергенів або помилок у способі життя, а в разі болю в м’язах - краща дієта, багатша на рослинні антиоксиданти та фізична активність, яка зміцнює організм.

Звіробій

(Hypericum perforatum) - продукт, який використовується в народній медицині ві як легкий антидепресант і засіб для поліпшення настрою. Хоча часто кажуть, що він сенсибілізує шкіру до сонячного світла (під дією УФ-випромінювання вона легко знебарвлюється або обгорає), варто також знати, що він порушує роботу печінки.

Більш того, оскільки звіробій прискорює виведення ліків з організму, він послаблює їх дію. Це включає, серед іншого: протизаплідні таблетки, які можуть стати неефективними. Тому варто проконсультуватися щодо використання цієї трави зі своїм лікарем і, якщо можливо, використовувати інші рослинні інгредієнти, які підтримують ваш настрій, такі як екстракт шафрану.

Штучні підсолоджувачі

Всупереч видимості, підсолоджувачі не є кращим рішенням, ніж цукор. Шокуючі відкриття зробили результати досліджень, в яких споживання легких напоїв спричиняло більший набір ваги, ніж ті, що містять цукор!

Збільшення ваги є лише видимим симптомом захворювань печінки. Підсолоджувачі впливають на управління енергією організму, і багато з них токсичні для клітин людини.

Слід також пам'ятати, що синтетичні та напівсинтетичні підсолоджувачі (крім аспартаму, сахарину, цикламатів і ацесульфаму К також включають сукралозу) порушують природну мікрофлору кишечника, що, в тому числі, має величезний вплив на обмін речовин. Замість синтетичних підсолоджувачів варто вибрати фрукти, невелику кількість справжнього цукру, стевії або все більш популярних натуральних цукрових спиртів, таких як ксиліт або еритритол.

Фруктоза

Хоча вона природним чином міститься у фруктах, її надлишок надходить у печінку, де перетворюється на жир. Він викликає окислювальний стрес, який поступово пошкоджує його клітини.

Тому варто їсти фрукти в помірних кількостях і вибирати їх замість фруктових соків. Однак промислові продукти, в яких цукроза є добавкою, повинні бути максимально обмежені, в основному у вигляді штучно отриманого глюкозно-фруктозного сиропу.

В основному це солодкі напої, а також солодощі, сухі сніданки та інші продукти з високою обробкою. Кращий вибір - натуральна їжа, наприклад, невеликі порції фруктів, каші без цукру з фруктами, темний шоколад.

Грейпфрути

Всі фрукти корисні, але надмірне вживання грейпфрутів (наприклад, в рамках модних дієт для схуднення) може завдати шкоди печінці. Вони містять фуранокумарини, які пригнічують природну здатність органу виводити певні ліки.

Це створює ймовірність передозування, і цей зв’язок поширюється щонайменше на 50 типів фармацевтичних препаратів (і невідомо, з якими ще сполуками, зокрема забруднювачами, ми контактуємо щодня).

Тому, навіть не вживаючи ліків, варто обмежити споживання грейпфрутів, бажано до однієї штуки на тиждень.

Погані жири

Печінка не любить не тільки зайвий жир, але і шкідливі види жиру. Вони не тільки оброблені, перегріті (наприклад, в результаті смаження), але й згірклі (не першої свіжості, що стосується і м’яса), а головне - штучно перетворені, як у випадку з хімічно зміцненими рослинними оліями, в яких утворюються ізомери жирних кислот типу транс.

Гідрогенізовані жири присутні не тільки в хлібобулочних виробах, але і в твердих маргаринах (ще використовуються для випічки), промислових цукерках (в основному з начинкою, але не тільки) і заморожених продуктах. Замість промислових жирів варто вибирати свіжі натуральні жири, бажано з високим вмістом омега-3 жирних кислот, які мають захисну дію на печінку. Їх джерелом є не тільки високоякісна жирна морська риба, а й рослинні олії (в тому числі рапсова і рижикова) і олійні насіння, такі як лляне і конопляне.

Алкоголь

Про шкідливий вплив алкоголю на печінку знають практично всі. Однак рідше згадується те, що цей орган пошкоджується не лише через надмірне вживання алкоголю, а й від регулярного вживання алкоголю, навіть у невеликих кількостях.

Печінці потрібен час, тобто перерви у вживанні алкоголю, щоб мати можливість відновити завдані нею пошкодження. Нам шкодить не тільки етанол, але і інгредієнти, що містяться в алкогольних напоях, особливо цукри, присутні не тільки в солодких напоях, але і в пиві.

При захворюваннях печінки не рекомендуються навіть безалкогольні напої з вмістом алкоголю до 0,5% і мальтоза - цукор з вищим глікемічним індексом, ніж столовий цукор. Це означає, що він надзвичайно легко накопичується в печінці, викликаючи там хаос. При відсутності захворювань цього органу краще вибирати сорти з низьким вмістом цукру (наприклад, сухе або напівсухе вино), робити кількаденну перерву в їх вживанні і обмежувати кількість, яке вважається безпечним.

Для жінок це 140 г (14 стандартних порцій), а для чоловіків - 280 г (28 порцій) на тиждень. Стандартна порція становить приблизно 10 г чистого етанолу, що відповідає приблизно 250 мл пива міцністю 5%, приблизно 100 мл вина міцністю 12% і приблизно 30 мл горілки міцністю.