Ці продукти роблять вас більш нервовими: що не можна їсти при стресі

Які продукти не треба їсти під час стресу

Деякі з них можуть не лише не допомогти, але й суттєво погіршити емоційний та фізичний стан. Дієтологи та психологи називають низку продуктів, від яких варто категорично відмовитись або хоча б максимально обмежити їх споживання під час підвищеного стресу.

"Швидкі" вуглеводи та надлишок цукру

Цукерки, тістечка, солодка випічка, газовані напої, соки з доданим цукром – ці продукти викликають різкий стрибок рівня глюкози в крові. Це дає короткочасне відчуття задоволення або "приливу" енергії, але за ним швидко настає такий же різкий спад. Ці "цукрові гойдалки" можуть посилювати відчуття втоми, дратівливість, тривожність та перепади настрою, що в умовах стресу є вкрай небажаним. Крім того, надмірне споживання цукру може впливати на запальні процеси в організмі та негативно позначатися на загальному стані здоров'я.

Надмірне споживання кофеїну

Кава, міцний чай, енергетичні напої – кофеїн є стимулятором центральної нервової системи. У невеликих дозах він може допомогти зосередитись, але під час стресу організм і так перебуває у стані підвищеної збудливості. Надлишок кофеїну може посилити симптоми стресу: прискорене серцебиття, нервозність, тривожність, проблеми зі сном. Безсоння ж, своєю чергою, значно погіршує здатність організму долати стрес.

Алкоголь

Дехто використовує алкоголь як спосіб "зняти" стрес, але це хибне рішення. Алкоголь є депресантом нервової системи, і хоча спочатку може здатися, що він розслабляє, згодом він порушує нормальні процеси в мозку, впливає на якість сну та може посилювати відчуття тривоги та навіть депресивні стани після того, як його дія минає. Крім того, алкоголь зневоднює організм, що також негативно впливає на самопочуття під час стресу.

Фастфуд та ультраоброблені продукти

Бургери, картопля фрі, чіпси, готові напівфабрикати, солоні снеки – ці продукти зазвичай містять високий рівень насичених та трансжирів, солі, цукру та штучних добавок при низькій поживності. Вони важко перетравлюються, можуть викликати запальні процеси в організмі та негативно впливати на мікрофлору кишківника, яка тісно пов'язана з нашим емоційним станом. "Швидка" їжа дає тимчасове задоволення, але не насичує організм необхідними вітамінами та мінералами, які критично важливі для підтримки нервової системи під час стресу.

Гостра їжа

У деяких людей гостра їжа може викликати тимчасове посилення відчуття тривожності через стимуляцію нервових закінчень. Крім того, вона може подразнювати слизову оболонку шлунка, що в умовах стресу, коли травна система і так працює в особливому режимі, може призвести до дискомфорту або загострення проблем із ШКТ.

Чому це важливо під час стресу?

Під час стресу наш організм виділяє гормони (кортизол, адреналін), які впливають на всі системи, включаючи травну та нервову. Вживання продуктів, що викликають різкі перепади цукру, надмірно стимулюють або пригнічують нервову систему чи створюють додаткове навантаження на травлення, може посилити негативну відповідь організму на стрес, загнати його у ще більшу "яму".

Натомість, під час стресу рекомендовано зосередитись на збалансованому харчуванні, багатому на повільні вуглеводи (цільнозернові продукти), білки, корисні жири (омега-3 жирні кислоти), фрукти та овочі, що містять вітаміни групи B, магній та антиоксиданти. Ці компоненти допомагають підтримувати стабільний рівень енергії, нормалізувати роботу нервової системи та покращити настрій.