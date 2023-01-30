Ці продукти провокують запалення в організмі: від чого варто відмовитись

Чому виникає запалення

Запалення - це захисна реакція організму направлена на боротьбу з чужорідними факторами - вірусами, бактеріями та токсинами.

Часто запалення переходить в хронічний процес і стає причиною цілого ряду проблем від серцево-судинних захворювань, діабету, депресії до хвороби Альцгеймера.

"Ще у 2018 році в журналі Nutrition in Clinical Practice опубліковано дослідження, що підтверджує, що їжа, яку ми вживаємо, є одним з основних факторів запалення", - каже лікар.

Які продукти шкідливі

Дієтолог виділила основні групи продуктів, при системному вживанні яких здоров’я буде під загрозою.

Цукор

Такий продукт провокує запалення, веде до росту патогенної флори в кишечник та прискорює старіння.

Заміна білого цукру на природні сухофрукти та мед при однаковій калорійності знижує рівень С-реактивного білка та дозволяла швидше знизити вагу.

Смажені продукти

Такі продукти шкідливі для організму, адже утворюються при високих температурах. Варто обрати здорові методи обробки їжі - тушкування, варка та на пару.

Рафіновані крупи

Біла мука, випічка на основі такої муки, всі можливі пластівці і крупи, що запарюються кип’ятком - позбавлені користі і діють на організм так само як і цукор. Вони підвищують рівень глюкози, інсуліну та запальних цитокінів.

Тому обирати завжди варто цільні крупи та цільнозернову муку.