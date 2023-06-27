Ці продукти повинні бути вдома на випадок аварії на АЕС: що треба купити

Які продукти будуть безпечними

У разі вибуху на ЗАЕС та загрозі радіації безпечною буде та їжа, яка не контактувала з радіоактивними речовинами. Це їжа в герметичних контейнерах – банках, пляшках, коробках. Також безпечними будуть продукти, які знаходились у холодильнику чи морозильній камері.

Збирати та вживати продукти зі свого городу, саду й або ту, що знаходилася на вулиці, в будинку при відкритих вікнах, без кришок - їсти буде не можна.

Які продукти потрібно купити

Сублімовані продукти (каші, супи, вермішель)

Розчинні напої в герметичних упаковках - кава, чай, сухе молоко

Консерви м'ясні, рибні, овочеві

Хлібці та печиво в упаковках, енергетичні батончики

Горішки в пачці чи банках

Шоколад

Сухофрукти

Каші швидкого приготування без окропу (гречка, перловка, кускус, вівсянка, кіноа, манка)

Також варто зробити запас сірників, свічок – на випадок відключення електрики. Обов'язково потрібно зробити запас води у пляшках – по 3 л на особу на добу для пиття та приготування їжі, а також 10-12 літрів для гігієнічних потреб.

Зробіть запас вологих серветок в упаковках і купіть корм для тварин - в герметичних пакетах. Всі банки, коробки та прилади для їжі необхідно ретельно протирати перед використанням.