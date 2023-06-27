Эти продукты должны быть дома на случай аварии на АЭС: что нужно купить

Ситуация на Запорожской АЭС сейчас напряженная и риск теракта остается высоким. А значит, нужно заранее подготовиться к любому варианту событий и запастись необходимыми вещами. При радиационной опасности использовать любую пищу, которая находилась в огородах и садах, была открыта - использовать нельзя.

Какие продукты будут безопасными

В случае взрыва на ЗАЭС и угрозе радиации, безопасной будет та пища, которая не контактировала с радиоактивными веществами. Это еда в герметических контейнерах - банках, бутылках, коробках. Также безопасными будут продукты, которые находились в холодильнике или морозильной камере.

Собирать и употреблять продукты со своего огорода, сада и или ту, которая находилась на улице, в доме при открытых окнах, без крышек - есть будет нельзя.

Какие продукты нужно купить

Сублимированные продукты (каши, супы, вермишель)

Растворимые напитки в герметичных упаковках - кофе, чай, сухое молоко

Консервы мясные, рыбные, овощные

Хлебцы и печенье в упаковках, энергетические батончики

Орешки в пачке или банках

Шоколад

Сухофрукты

Каши быстрого приготовления без кипятка (гречка, перловка, кускус, овсянка, киноа, манка)

Также стоит сделать запас спичек, свечей - на случай отключения электричества. Обязательно нужно сделать запас воды в бутылках - по 3 л на человека в сутки для питья и приготовления пищи, а также 10-12 литров для гигиенических потребностей.

Сделайте также запас влажных салфеток в упаковках и купите корм для животных - в герметичных пакетах. Все банки, коробки и приборы для пищи необходимо будет тщательно протирать перед использованием.