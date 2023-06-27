Эти продукты должны быть дома на случай аварии на АЭС: что нужно купить
Ситуация на Запорожской АЭС сейчас напряженная и риск теракта остается высоким. А значит, нужно заранее подготовиться к любому варианту событий и запастись необходимыми вещами. При радиационной опасности использовать любую пищу, которая находилась в огородах и садах, была открыта - использовать нельзя.
Какие запасы стоит подготовить на случай взрыва на ЗАЭС, рассказали в Dovidka.
Какие продукты будут безопасными
В случае взрыва на ЗАЭС и угрозе радиации, безопасной будет та пища, которая не контактировала с радиоактивными веществами. Это еда в герметических контейнерах - банках, бутылках, коробках. Также безопасными будут продукты, которые находились в холодильнике или морозильной камере.
Собирать и употреблять продукты со своего огорода, сада и или ту, которая находилась на улице, в доме при открытых окнах, без крышек - есть будет нельзя.
Какие продукты нужно купить
- Сублимированные продукты (каши, супы, вермишель)
- Растворимые напитки в герметичных упаковках - кофе, чай, сухое молоко
- Консервы мясные, рыбные, овощные
- Хлебцы и печенье в упаковках, энергетические батончики
- Орешки в пачке или банках
- Шоколад
- Сухофрукты
- Каши быстрого приготовления без кипятка (гречка, перловка, кускус, овсянка, киноа, манка)
Также стоит сделать запас спичек, свечей - на случай отключения электричества. Обязательно нужно сделать запас воды в бутылках - по 3 л на человека в сутки для питья и приготовления пищи, а также 10-12 литров для гигиенических потребностей.
Сделайте также запас влажных салфеток в упаковках и купите корм для животных - в герметичных пакетах. Все банки, коробки и приборы для пищи необходимо будет тщательно протирать перед использованием.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях нужно пить йодид калия и почему не стоит принимать его для профилактики.
А также мы давали четкий алгоритм действий в случае аварии на ЗАЭС.