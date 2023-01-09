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Ці продукти не можна їсти разом, якщо не хочете нашкодити здоров'ю (список)

Які продукти не варто їсти разом (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Щоб бути здоровим, недостатньо їсти корисні продукти. Важливо вміти їх правильно комбінувати у стравах. Адже поєднання несумісних харчів може спричинити розлад травлення, надмірне газоутворення та інші порушення в організмі.

Про те, які продукти не можна їсти разом та чому, розповіли в Instagram.

Які продукти не можна поєднувати

Неадекватне харчування - перший за ступенем важливості фізичний фактор дисбалансу тіла. Неправильне поєднання продуктів може викликати неприємні реакції тіла та нашкодити здоров'ю.

Молоко несумісне з бананами, динею, кисломолочним сиром, хлібом з дріжджами. Таке поєднання сприяє надлишковому утворенню слизу у дихальних шляхах та шлунково-кишковому тракті. Та стає фактором розвитку запалення, накопичення токсинів, набряку.

Каші та зернобобові не варто поєднувати зі свіжими фруктами та ягодами. Фрукти слід споживати окремо від іншої їжі. А комбінація з іншими продуктами сприяє надмірному газоутворенню, дискомфорту та важкості.

Огірки несумісні з томатами, баклажанами, картоплею, цукіні, кабачками. Особливо не варто їх їсти з томатами, бо огірки виступатимуть як джерело лужних основ, а помідори містять лікопін, що є аналог кислоти. Ця реакція йде із виділенням тепла, а виділення тепла у кишечнику спровокує підвищене газоутворення, порушення тонусу кишечника.

Диня погано поєднується кавуном. Вона взагалі є несумісним продуктом, та вживається окремо.

Мед несумісний з гарячими напоями.

Лимон не варто комбінувати у стравах з огірками і томатами. Такі салати не поливайте лимонним соком.

Яйця несумісні з сиром, бобовими, рибою та м’ясом.

Негативний вплив несумісних продуктів можна частково зменшити. Для цього споживайте їх рідко та в невеликій кількості. Під час їжі додавайте спеції, які посилюють травлення.

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