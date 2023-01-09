Эти продукты нельзя есть вместе, если не хотите навредить здоровью (список)

Чтобы быть здоровым, недостаточно есть полезные продукты. Важно уметь правильно комбинировать их в блюдах. Ведь сочетание несовместимых продуктов может вызвать расстройство пищеварения, чрезмерное газообразование и другие нарушения в организме.
О том, какие продукты нельзя есть вместе и почему, рассказали в Instagram.
Неадекватное питание - первый по степени важности физический фактор дисбаланса тела. Неправильное сочетание продуктов может вызвать неприятные реакции тела и навредить здоровью.
Молоко несовместимо с бананами, дыней, творогом, хлебом с дрожжами. Такое сочетание способствует избыточному образованию слизи в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. И становится фактором развития воспаления, накопления токсинов, отека.
Каши и зернобобовые не следует совмещать со свежими фруктами и ягодами. Фрукты стоит кушать отдельно от другой пищи. Комбинация же с другими продуктами способствует чрезмерному газообразованию, дискомфорту и тяжести.
Огурцы несовместимы с томатами, баклажанами, картофелем, цукини, кабачками. Особенно не стоит их есть с томатами, потому что огурцы будут выступать как источник щелочных оснований, а помидоры содержат ликопин, являющийся аналогом кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника.
Дыня плохо сочетается арбузом. Она вообще является несовместимым продуктом и употребляется отдельно.
Мед несовместим с горячими напитками.
Лимон не следует комбинировать в блюдах с огурцами и томатами. Такие салаты не поливайте лимонным соком.
Яйца несовместимы с творогом, бобовыми, рыбой и мясом.
Негативное влияние несовместимых продуктов можно частично уменьшить. Для этого употребляйте их редко и в небольшом количестве. Во время еды добавляйте специи, усиливающие пищеварение.
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