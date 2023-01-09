RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти продукты нельзя есть вместе, если не хотите навредить здоровью (список)

Какие продукты не стоит есть вместе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Чтобы быть здоровым, недостаточно есть полезные продукты. Важно уметь правильно комбинировать их в блюдах. Ведь сочетание несовместимых продуктов может вызвать расстройство пищеварения, чрезмерное газообразование и другие нарушения в организме.

О том, какие продукты нельзя есть вместе и почему, рассказали в Instagram.

Какие продукты нельзя совмещать

Неадекватное питание - первый по степени важности физический фактор дисбаланса тела. Неправильное сочетание продуктов может вызвать неприятные реакции тела и навредить здоровью.

Молоко несовместимо с бананами, дыней, творогом, хлебом с дрожжами. Такое сочетание способствует избыточному образованию слизи в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. И становится фактором развития воспаления, накопления токсинов, отека.

Каши и зернобобовые не следует совмещать со свежими фруктами и ягодами. Фрукты стоит кушать отдельно от другой пищи. Комбинация же с другими продуктами способствует чрезмерному газообразованию, дискомфорту и тяжести.

Огурцы несовместимы с томатами, баклажанами, картофелем, цукини, кабачками. Особенно не стоит их есть с томатами, потому что огурцы будут выступать как источник щелочных оснований, а помидоры содержат ликопин, являющийся аналогом кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника.

Дыня плохо сочетается арбузом. Она вообще является несовместимым продуктом и употребляется отдельно.

Мед несовместим с горячими напитками.

Лимон не следует комбинировать в блюдах с огурцами и томатами. Такие салаты не поливайте лимонным соком.

Яйца несовместимы с творогом, бобовыми, рыбой и мясом.

Негативное влияние несовместимых продуктов можно частично уменьшить. Для этого употребляйте их редко и в небольшом количестве. Во время еды добавляйте специи, усиливающие пищеварение.

Раньше мы рассказывали о 3 самых полезных завтраках от диетолога Светланы Фус.

Читайте также о том, как готовить картофель, чтобы он имел меньше калорий и больше пользы.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктипорадиПолезные свойства продуктов