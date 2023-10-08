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Ці продукти не можна їсти разом із хлібом, щоб не нашкодити здоров'ю (список)

Які продукти не варто їсти разом із хлібом (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Хліб - це один із найпоширеніших і найпопулярніших продуктів у світі. Він є невід'ємною частиною їжі для багатьох людей та використовується у найрізноманітніших стравах. Однак є певні поєднання, які можуть бути шкідливими для здоров'я, якщо вживати їх разом із хлібом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які продукти не можна їсти разом із хлібом і чому з посиланням на Healthline.

Газовані напої

Поєднання хліба та газованих напоїв, особливо з високим вмістом цукру, може бути небезпечним для здоров'я. Газовані напої можуть сприяти швидкому засвоєнню вуглеводів із хліба, що може призвести до різкого збільшення рівня цукру в крові. Це може бути особливо проблематично для людей з діабетом.

Молоко

Доволі популярне поєднання, але вони можуть викликати симптоми у деяких людей, такі як здуття та газоутворення. Це пов'ано з різницею у швидкості травлення молока і хліба. Для запобігання цій проблемі можна вибирати більш легкі хлібні вироби та молочні продукти з низьким вмістом жиру.

Масло

Занадто багато масла у поєднанні з хлібом може збільшити калорійність страви та вміст насичених жирів. Це може підвищити ризик захворювань серця та ожиріння. Рекомендується використовувати масло з помірністю та, можливо, вибирати здорові альтернативи, такі як авокадо або оливкова олія.

Картопляні страви

Картопля та хліб - два продукти, багаті на вуглеводи. Поєднання їх в одному прийомі їжі може призвести до надлишку вуглеводів, що може спричинити збільшення ваги та рівня цукру в крові. Якщо ви любите обидва ці продукти, рекомендується контролювати порції і вибирати хліб з високим вмістом клітковини.

Солоні закуски

Поєднання хліба із солоними закусками, такими як чіпси або солоні горішки, може призвести до надлишку солі в організмі. Це може підвищити тиск та збільшити ризик розвитку серцевих захворювань. Рекомендується контролювати споживання солей та віддавати перевагу більш здоровим закускам, таким як горіхи або свіжі овочі.

Варення

Таке поєднання багатьом знайоме з дитинства. І як би це не було смачно - вживання цієї їжі призведе до здуття живота. Також є ризик підвищення ваги.

З якими продуктами найкраще поєднується хліб

Продукт, який із хлібом навпаки засвоюється краще - це м'ясо. Але якщо страва досить жирна - вибирайте краще сірий хліб. Сюди також належить риба.

 

Читайте також про те, що заборонено робити з хлібом, щоб не накликати біду.

Також у нас є матеріал про те, які продукти не можна їсти разом та чому.

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