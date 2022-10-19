Ці пристрою не можна підключати до подовжувача: може виникнути пожежа

Подовжувачі стали необхідними предметами повсякденного життя. Незалежно від того, чи є вони вдома, чи на роботі, їх часто можна використовувати для керування декількома пристроями одночасно. Однак, не усі прилади можна у нього підключати.

Попри те, що подовжувач корисний, він може стати небезпечним, якщо його перевантажити або використовувати неправильно. Це може призвести до пошкодження пристроїв, спричинити відключення електроенергії чи навіть пожежу.

Які пристрої не можна підключати

Краще уникати перевантаження подовжувача. Перш ніж вибрати його, обов'язково дізнайтеся про його максимальну потужність.

Також бажано знати про потужність пристроїв, які ви будете до нього підключати.

Ось електричні пристрої, які не слід підключати до подовжувача:

Холодильник. Такий прилад споживає найбільше електроенергії. Оскільки його максимальна потужність досягається швидко, не підключайте його до подовжувача. Те саме стосується морозильної камери;

Обігрівач. Краще під'єднати його до розетки, а не до подовжувача;

Пральна машина та сушарка;

Мікрохвильова піч. Вона споживає багато енергії, тому краще не підключати його до подовжувача;

Кавоварка;

Тостер;

Інший подовжувач.

Якщо у вашого подовжувача є кнопка ввімкнення/вимкнення, то не забудьте вимкнути його на ніч або в дні, коли вас немає вдома.

Також варто позбутися застарілих подовжувачів. Якщо вам здається, що він у поганому стані або несправний, негайно замініть його.