Ці предмети в будинку можуть псувати настрій і навіть викликати депресію: чого варто позбутися

Будь-які предмети в будинку можуть бути джерелом як позитивних, так і негативних емоцій. А ще в різних предметах може накопичуватись енергія, яка може діяти на людей, які часто перебувають у приміщенні.

Які предмети в будинку можуть викликати поганий настрій і навіть депресію – читайте у матеріалі нижче.

Непотрібні папери

Робочі документи чи сторінки нової книги, підручники чи зошити – усе це не викликає негативних емоцій. А ось призвести до стресу, роздратування, занепаду сил можуть папери та папки, які лежать не на своїх місцях – наприклад, у спальні чи кухні.

Також не варто накопичувати папери, які вам вже точно не будуть потрібні. Це захаращує будинок і накопичує негативну енергетику. Намагайтеся хоч раз на місяць наводьте порядок у паперах і викидати непотрібне.

А важливі папери та документи зберігайте в одному місці – у кабінеті, у письмовому столі, у спеціальних ящиках. І бажано, щоб все це було якнайдалі від вашого ліжка та зони відпочинку.

Дзеркала в будинку

Пристрасть до дзеркал в будинку і їх велика кількість на стінах може викликати справжнісіньку депресію. Дизайнери рекомендують вішати дзеркала на стіни та стелю, вставляти їх у дверцята шафи – щоб збільшити невеликий простір. Але тут важливий нюанс.

Практично кожна людина буває незадоволена своєю зовнішністю – постійно, часто чи епізодично. І чим критичніше ви до себе ставитеся, тим менше дзеркал має бути у вас в будинку.

Психологи стверджують, що, проходячи повз дзеркала, люди машинально дивляться на своє відображення. А якщо зовнішній вигляд захоплення не викликає, то людина засмучуватиметься, переживатиме і це може призвести навіть до депресії.

З погляду езотерики, дзеркала накопичують енергію всіх людей, які бачили своє відображення. І ця енергія може бути позитивною та негативною. І негативна енергія може спричинити серйозний стрес.

Засохлі квіти та рослини

Будь-яка квітка в будинку – це символ життя. А от якщо рослина в горщику вже почала в'янути або засохла, то це може негативно позначитися на психологічному стані. Постарайтеся позбавляти таких кольорів якнайшвидше і замініть їх яскравими та квітучими горщиками.

Бардак у шафах

Вчені стверджують, що творчий безлад зазвичай буває у високо інтелектуально розвинених людей. Проте психологи вважають, що бардак у шафах може спричинити сильний стрес, роздратування і навіть апатію.

А езотерики нагадують, що хаос на полицях і в шафах веде до такої ж плутанини в житті в цілому. Тому варто виділити час, включити веселу музику та швидко розібрати бардак у речах.

Меблі, які не підходять

Не дарма дизайнери намагаються, щоб всі меблі в будинку гармонували один з одним. А ще потрібно дотримуватись параметрів - не варто ставити громіздкі меблі в маленькій квартирі або невеликі меблі, або ж мала її кількість - у широких і просторих кімнатах.

Всі ці невідповідності будуть тиснути на психіку, викликати дискомфорт і непомітно псувати настрій. Ваше житло має відповідати настрою та викликати радість. Якщо шафу прибрати не можна, приховайте її за допомогою драпірування, наприклад. Або прикрасьте квітами.

Святковий посуд

Такі столові сервізи є у кожному будинку. Комусь подарували на весілля, хтось став власником у спадок, хтось береже через дитячі спогади. І стоїть весь цей набір у серванті, звідки його в кращому разі дістають раз на рік.

Не чекайте зручного випадку, не бійтеся розбити ці тарілки та чашки – ставте сервізи на стіл щоразу, коли приходять гості, у вихідні, коли за столом збирається вся родина. І ви отримаєте максимум насолоди, якщо почнете пити чай із бабусиної чашки.

Щось незакінчене своїми руками

Ви в'язали взимку светр або робили вишивку, а потім пропало натхнення, скінчилися нитки, не було часу і так далі - і лежить ваш виріб недороблений, чекає свого часу.

Щоразу, коли ви натикаєтеся на такі речі, у вас є відчуття незавершеності та досада – ось, не довели справу до кінця. І такі думки можуть навіть спричинити депресію.

Намагайтеся знайти час, щоб завершити розпочате, або віддайте тому, хто зможе закінчити. У крайньому разі – розпустіть нитки, почнете потім спочатку.

Поламані речі

Не варто зберігати вдома зламану побутову техніку, валізи, посуд із тріщинами та сколами. Все це просто склад з негативною енергетикою, адже ви сильно засмутилися, коли воно було зламане або розбите.

Віддавайте на перероблення старі речі, викидайте на сміття те, що давно зламано і ви не знайшли час віднести в ремонт.

Якщо ви живете без цього предмета пів року чи рік - вам він вже точно не потрібний. А ось енергію це забирає, тому що будинок починає сприймати дискомфорт.

"Якоря"

Ми любимо оточувати себе речами, які нам щось нагадують. Магнітики – про поїздки, чашки – від улюблених людей, які їх подарували, фотографії на стінах, що викликають сльози.

Намагайтеся позбавлятися речей, які вас емоційно прив'язують до колишніх коханих, подій, які викликали смуток і сльози.