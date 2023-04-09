Эти предметы в доме могут портить настроение и даже вызывать депрессию: от чего стоит избавиться

Любые предметы в доме могут быть источником как позитивных эмоций, так и негативных. А еще в разных предметах может накапливаться энергия, которая может действовать на людей, которые часто находятся в помещении.

Какие предметы в доме могут вызывать плохое настроение и даже депрессию - читайте в материале ниже.

Ненужные бумаги

Рабочие документы или страницы новой книги, учебники или тетради - все это не вызывает негативных эмоций. А вот привести к стрессу, раздражению, упадку сил могут бумаги и папки, которые лежат не на своих местах - например, в спальне или на кухне.

Также не стоит накапливать бумаги, которые вам уже точно не будут нужны. Это захламляет дом и накапливает негативную энергетику. Старайтесь хотя бы раз в месяц наводите порядок в бумагах и выбрасывать ненужное.

А важные бумаги и документы храните в одном месте - в кабинете, в письменном столе, в специальных ящиках. И желательно, чтобы все это было как можно дальше от вашей кровати и зоны отдыха.

Зеркала в доме

Страсть к зеркалам в доме и их большое количество на стенах может вызвать самую настоящую депрессию. Дизайнеры рекомендуют вешать зеркала на стены и потолок, вставлять их в дверцы шкафа - чтобы увеличить небольшое пространство. Но тут есть важный нюанс.

Практически каждый человек бывает недоволен своей внешностью - постоянно, часто или эпизодически. И чем более критично вы к себе относитесь, тем меньше зеркал должно быть у вас в доме.

Психологи утверждают, что, проходя мимо зеркала, люди машинально смотрят на свое отражение. А если внешний вид восторга не вызывает, то человек будет расстраиваться, переживать и это может привести даже к депрессии.

С точки зрения эзотерики, зеркала накапливают энергию всех людей, которые в них видели свое отражение. И эта энергия может быть позитивной и негативной. И негативная энергия может вызывать серьезный стресс.

Засохшие цветы и растения

Любой цветок в доме - это символ жизни. А вот если растение в горшке уже начало увядать или засохло, то это может негативно сказаться на психологическом состоянии. Постарайтесь избавлять от таких цветов как можно быстрее и замените их яркими и цветущими горшками.

Бардак в шкафах

Ученые утверждают, что творческий беспорядок обычно бывает у высоко интеллектуально развитых людей. Однако психологи считают, что бардак в шкафах может вызвать сильный стресс, раздражение и даже апатию.

А эзотерики напоминают, что хаос на полках и в шкафах ведет к такой же неразберихе в жизни в целом. Поэтому стоит выделить время, включить веселую музыку и быстро разобрать бардак в вещах.

Мебель, которая не подходит

Не зря дизайнеры стараются, чтобы вся мебель в доме гармонировала друг с другой. А еще нужно соблюдать параметры - не стоит ставить громоздкую мебель в маленькой квартире или небольшую мебель, или же малое ее количество - в широких и просторных комнатах.

Все эти несоответствия будут давить на психику, вызвать дискомфорт и незаметно портить настроение. Ваше жилье должно соответствовать настроению и вызывать радость. Если шкаф убрать нельзя, скройте его с помощью драпировки, например. Или украсьте цветами.

Праздничная посуда

Такие столовые сервизы есть в каждом доме. Кому-то подарили на свадьбу, кто-то стал обладателем по наследству, кто-то бережет из-за детских воспоминаний. И стоит весь этот набор в серванте, откуда его в лучшем случае достают раз в год.

Не ждите удобного случая, не бойтесь разбить эти тарелки и чашки - ставьте сервизы на стол каждый раз, когда приходят гости, по выходным, когда за столом собирается вся семья. И вы получите максимум наслаждения, если начнете пить чай из бабушкиной чашки.

Что-то незаконченное своими руками

Вы вязали зимой свитер или делали вышивку, а потом пропало вдохновение, кончились нитки, не было времени и так далее - и лежит ваша поделка недоделанная, ждет своего часа.

Каждый раз, когда вы натыкаетесь на такие вещи, у вас есть ощущение незавершенности и досада - вот, не довели дело до конца. И такие мысли могут даже вызвать депрессию.

Постарайтесь найти время, чтобы завершить начатое, или отдайте тому, кто сможет закончить. В крайнем случае - распустите нитки, начнете потом сначала.

Поломанные вещи

Не стоит хранить дома сломанную бытовую технику, чемоданы, посуду с трещинами и сколами. Все это - просто склад с негативной энергетикой, ведь вы сильно расстроились, когда оно было сломано или разбито.

Отдавайте на переработку старые вещи, выбрасывайте в мусор то, что давно сломано и вы не нашли время отнести в ремонт.

Если вы живете без данного предмета полгода или год - вам он уже точно не нужен. А вот энергию это забирает, так как дом начинает восприниматься дискомфортным.

"Якоря"

Мы любим окружать себя вещами, которые нам о чем-то напоминают. Магнитики - о поездках, чашки - от любимых людях, которые их подарили, фотографии на стенах, которые вызывают слезы.

Старайтесь избавляться от вещей, которые вас эмоционально привязывают к бывшим возлюбленным, к событиям, которые вызвали грусть и слезы.