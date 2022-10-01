Эти советы по снижению веса лучше игнорировать: развенчаны популярные мифы

Желающие похудеть могут встретить в интернете массу всевозможных советов относительно диеты и рекомендаций, как скинуть лишний вес. Среди таких лайфхаков есть как эффективные, так и ничем не подтвержденные мифы, что вводят в заблуждение или даже вредят.

Миф 1: всегда завтракайте, даже если вы не голодны

Бытует утверждение о важности завтрака, чтобы ускорить метаболизм после ночного сна. Таким образом, многие люди заставляют себя есть по утрам, даже если нет чувства голода. Однако завтрак не обязательно полезен для похудения.

Так, исследования показали, что прием или пропуск завтрака очень мало влияет на вес. Согласно результатам одного из них, люди, которые пропускали завтрак, съедали за обедом на 144 калории больше, чем те, кто ел утром. Однако в конце дня их общее потребление калорий было на 408 калорий ниже.

Резюмируя, эксперты отмечают, что завтрак по утрам не помогает людям

худеть. А если утром есть аппетит, лучше на завтрак съесть богатую белком пищу.

Миф 2: делайте "очищающие" соки

Среди желающих похудеть весьма популярно очищение соками, также известное как голодание на соках. Сторонники этого мнения утверждают, что так можно потерять до 4,5 кг в неделю и избавить свое тело от токсинов.

На самом деле - очень мало исследований, показывающих, что очищающие соки безопасны или эффективны.

В одном исследовании женщины пили смесь лимонного сока и сиропа с содержанием менее 500 калорий в течение 7 дней. Они похудели и снизили резистентность к инсулину. Но важно обратить внимание, что любая диета с таким низким содержанием калорий приведет к снижению веса, но вряд ли даст долгосрочные результаты.

Основная проблема заключается в том, что очищение не устанавливает тип здоровых пищевых привычек, необходимых для поддержания потери веса с течением времени. Более того, эти соки, как правило, содержат много сахара, но мало белка, что является плохой комбинацией для контроля аппетита и здоровья.

Миф 3: сведите к минимуму продукты с высоким содержанием натуральных жиров

Несмотря на распространенное мнение, не все жиры вредны для здоровья, и отказ от всех жирных продуктов необязательно поможет похудеть.

В жире вдвое больше калорий, чем в белке или углеводах, но он также очень насыщает и требует много времени для переваривания.

Стандартные диеты с низким содержанием жира, в которых жир составляет менее 30% всех калорий, как правило, имеют худший послужной список, чем другие диеты (например, с низким содержанием углеводов, когда дело доходит до потери веса).

На самом деле, продукты с высоким содержанием жира, включая авокадо, орехи и кокос, могут способствовать снижению веса.

Полножирные молочные продукты содержат жир, называемый конъюгированной линолевой кислотой, который, как показали исследования, снижает содержание жира в организме и повышает чувствительность к инсулину.

Напротив, употребление в пищу обезжиренных продуктов или продуктов с низким содержанием жира в попытке сократить количество калорий может иметь неприятные последствия, поскольку многие из этих продуктов содержат рафинированный сахар.

В то время как употребление в пищу продуктов с естественным высоким содержанием полезных жиров может работать на вас, добавление большого количества жира в пищу - не принесет пользы. Добавление слишком большого количества жира может увеличить количество калорий до такой степени, что вы не похудеете.

Тем не менее диеты со сверхнизким содержанием жира, в которых он составляет менее 10% калорий, могут иметь некоторые преимущества для снижения веса.