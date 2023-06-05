Ці поради допоможуть вам вберегтися від укусів кліщів

Літні місяці - це час для насолоди природою, прогулянок у лісах та парках. Однак разом із цим виникає й певна небезпека - укуси кліщів. Ці маленькі паразити можуть здатні передавати небезпечні хвороби.

Про те, як вберегтися від укусів кліщів, розповів лікар-педіатр Ігор Мельник у своєму Instagram.

Вибирайте правильний одяг

Коли вирушаєте на природу, краще носіть одяг світлих кольорів та, який покриває максимальну площу тіла. Штани, одяг з довгим рукавом та головний убір допоможуть уникнути прямого контакту з кліщами, які полюбляють кусатись.

Використовуйте засоби від комах

Нанесіть на відкриті ділянки шкіри засіб проти комах, який містить діетилтолуамід. Це допоможе зменшити ймовірність укусу кліщів.

Огляньте себе після прогулянки

Після прогулянки одразу огляньте себе та перевірте, чи немає кліщів. Особливу увагу приділяйте зонам навколо лінії росту волосся, пахв, пахової зони, за вухами та між пальцями рук і ніг.

Виперіть одяг після прогулянки

Після прогулянки важливо, якнайшвидше зняти та випрати одяг, що був на вас. Підвищена температура прання та мийні засоби допоможуть знищити потенційно небезпечних кліщів.

Оглядайте своїх домашніх улюбленців

Кліщі можуть переносити хвороби через домашніх тварин, тому регулярно оглядайте своїх собак та котів після виходу на вулицю. До цього ж існують спеціальні засоби захисту, такі як препарати від кліщів із застосуванням на шерсті або ошийники, які допоможуть вберегти улюбленців від укусів кліщів.

Чим небезпечні кліщі

Небезпека кліщів в тому, що вони можуть переносити віруси та бактерії, які є збудниками небезпечних інфекційних захворювань. Частина кліщів інфіковані цими збудниками і при укусі передають вірус, або бактерію людині. Укуси кліщів можуть викликати кліщовий вірусний енцефаліт та кліщовий бореліоз (хворобу Лайма). Ці хвороби можуть призвести до різних ускладнень, у тому числі смерті.

Що робити, якщо помітили на собі кліща

Якщо все ж ви помітили, що вас все-таки укусив кліщ, не намагайтесь його витягнути самотужки, краще негайно звертайтеся до лікаря. Вчасна діагностика та лікування допоможуть уникнути серйозних ускладнень.