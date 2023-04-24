Ці популярні смартфони не отримають оновлень: до списку потрапило понад 20 моделей

Світові виробники смартфонів припиняють випускати оновлення для смартфонів за кілька років після випуску. Зазвичай підтримка певних моделей триває від 2 до 5 років, а потім виробники перемикаються на нові моделі.
Чим загрожує припинення випуску оновлень та які популярні смартфони потрапили до списку цього року – читайте нижче.
Компанія Xiaomi внесла до списку застарілих пристроїв цілу низку смартфонів, які користуються популярністю. Це означає, що смартфони не отримуватимуть оновлення прошивки. До цього списку потрапили:
Раніше до цього списку потрапили:
З 20 квітня до списку додали:
Власникам смартфонів не варто переживати, оскільки їхні гаджети продовжуватимуть роботу. Припинення підтримки означає, що компанія перестане випускати оновлення прошивки та патчі безпеки.
Це означає, що в системі смартфонів можуть бути вразливості, які можуть загрожувати збереженню даних користувача.
Основна мета оновлення програмного забезпечення – це оновлення цілого ряду функцій телефону, виправлення помилок у роботі.
Згодом смартфони, які були внесені до списку застарілих, почнуть працювати гірше, почнуть підвисати, а програми не оновлюватимуться або працюватимуть зі збоями.
Не варто купляти моделі телефонів, які попали у список застарівших. Якщо у вас є такий гаджет, то зберігайте свої дані як можна частіше та задумайтеся про заміну смартфона.
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