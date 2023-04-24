Ці популярні смартфони не отримають оновлень: до списку потрапило понад 20 моделей

Які смартфони не отримають оновлень

Компанія Xiaomi внесла до списку застарілих пристроїв цілу низку смартфонів, які користуються популярністю. Це означає, що смартфони не отримуватимуть оновлення прошивки. До цього списку потрапили:

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8A Dual

Redmi K30 5G Speed

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi CC9

Раніше до цього списку потрапили:

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi K30 5G

POCO X2

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Note 8 Pro

З 20 квітня до списку додали:

Xiaomi 10s

Xiaomi 11 Lite

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X3 GT

Redmi R40 Pro

Redmi K40 Pro+

Чим загрожує припинення випуску оновлень

Власникам смартфонів не варто переживати, оскільки їхні гаджети продовжуватимуть роботу. Припинення підтримки означає, що компанія перестане випускати оновлення прошивки та патчі безпеки.

Це означає, що в системі смартфонів можуть бути вразливості, які можуть загрожувати збереженню даних користувача.

Основна мета оновлення програмного забезпечення – це оновлення цілого ряду функцій телефону, виправлення помилок у роботі.

Згодом смартфони, які були внесені до списку застарілих, почнуть працювати гірше, почнуть підвисати, а програми не оновлюватимуться або працюватимуть зі збоями.

Не варто купляти моделі телефонів, які попали у список застарівших. Якщо у вас є такий гаджет, то зберігайте свої дані як можна частіше та задумайтеся про заміну смартфона.