Ці популярні напої можуть збільшувати тиск: з чим варто бути обережним

Які гарячі напої підвищують тиск?

Одним із цих напоїв, до якого слід ставитися з обережністю, є чай.

Дуже важливо, щоб чай не був основним чи єдиним джерелом рідини, яку ви вживаєте протягом дня.

Ще одним гарячим напоєм, який слід обмежити, є кава. Вона може підвищити кров'яний тиск, якщо ви вживаєте чотири або більше чашок протягом дня.

Щодо холодних напоїв, дорослим рекомендується обмежити споживання енергетичних напоїв, а також коли.

Причина, через яку чай, кава, енергетичні напої та коли можуть сприяти підвищенню кров'яного тиску, полягає у вмісті в них кофеїну.

"Кофеїн може спричинити короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску, навіть якщо раніше він у вас не був підвищений", - повідомив доктор Франсіско Лопес-Хіменес.

"Якщо у вас високий кров'яний тиск, запитайте свого лікаря, чи варто вам обмежити, чи припинити вживання напоїв із кофеїном", - додав він.

Як дізнатися, чи підвищений тиск у вас

Щоб дізнатися, чи може кофеїн підвищити кров'яний тиск, перевірте свій кров'яний тиск перед тим, як випити чашку кави або іншого напою з кофеїном, і ще раз через 30-120 хвилин після цього.

Не забувайте, що ще одним шкідливим напоєм, який може призвести до підвищення артеріального тиску, є алкоголь.