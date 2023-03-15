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Эти популярные напитки могут повышать давление: с чем стоит быть осторожным

Фото: Какие напитки повышают давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Любое значение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. подвергает вас повышенному риску серьезных последствий для здоровья, таких как сердечный приступ или инсульт. Некоторые напитки могут приводить к гипертонии, поэтому желательно ограничить их потребление.

Люди должны быть осторожны с некоторыми горячими и холодными напитками, сообщил доктор Франсиско Лопес-Хименес из клиники Mayo.

Какие горячие напитки повышают давление?

Одним из этих напитков, к которому следует относиться с осторожностью, является чай.

Очень важно ,чтобы чай не был основным или единственным источником жидкости, которую вы употребляете в течение дня.

Еще одним горячим напитком, который следует ограничить, является кофе. Он может повысить кровяное давление, если вы употребляете четыре или более чашек в течение дня.

Что касается холодных напитков, взрослым рекомендуется ограничить потребление энергетических напитков, а также колы.

Причина, по которой чай, кофе, энергетические напитки и кола могут способствовать повышению кровяного давления, заключается в содержании в них кофеина.

"Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если ранее оно у вас не было повышено", - сообщил доктор Франсиско Лопес-Хименес.

"Если у вас высокое кровяное давление, спросите своего врача, следует ли вам ограничить или прекратить употребление напитков с кофеином", - добавил он.

Как узнать, повышенное ли у вас давление

Чтобы узнать, может ли кофеин повысить ваше кровяное давление, проверьте свое кровяное давление перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, и еще раз через 30–120 минут после этого.

Не забывайте, что Еще одним вредным напитком, который может привести к повышению артериального давления, является алкоголь.

Напомним, что эти 5 полезных продуктов на самом деле "сажают" сердце.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты снижают сахар в крови.

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