Эти популярные напитки могут повышать давление: с чем стоит быть осторожным

Какие горячие напитки повышают давление?

Одним из этих напитков, к которому следует относиться с осторожностью, является чай.

Очень важно ,чтобы чай не был основным или единственным источником жидкости, которую вы употребляете в течение дня.

Еще одним горячим напитком, который следует ограничить, является кофе. Он может повысить кровяное давление, если вы употребляете четыре или более чашек в течение дня.

Что касается холодных напитков, взрослым рекомендуется ограничить потребление энергетических напитков, а также колы.

Причина, по которой чай, кофе, энергетические напитки и кола могут способствовать повышению кровяного давления, заключается в содержании в них кофеина.

"Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если ранее оно у вас не было повышено", - сообщил доктор Франсиско Лопес-Хименес.

"Если у вас высокое кровяное давление, спросите своего врача, следует ли вам ограничить или прекратить употребление напитков с кофеином", - добавил он.

Как узнать, повышенное ли у вас давление

Чтобы узнать, может ли кофеин повысить ваше кровяное давление, проверьте свое кровяное давление перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, и еще раз через 30–120 минут после этого.

Не забывайте, что Еще одним вредным напитком, который может привести к повышению артериального давления, является алкоголь.