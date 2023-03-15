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Ці популярні напої можуть збільшувати тиск: з чим варто бути обережним

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Середа 15 березня 2023 19:32
Ці популярні напої можуть збільшувати тиск: з чим варто бути обережним Які напої підвищують тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Будь-яке значення артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст. наражає вас на підвищений ризик серйозних наслідків для здоров'я, таких як серцевий напад або інсульт. Деякі напої можуть спричиняти гіпертонію, тому бажано обмежити їх споживання.

Люди повинні бути обережні з деякими гарячими та холодними напоями, повідомив доктор Франсіско Лопес-Хіменес із клініки Mayo.

Які гарячі напої підвищують тиск?

Одним із цих напоїв, до якого слід ставитися з обережністю, є чай.

Дуже важливо, щоб чай не був основним чи єдиним джерелом рідини, яку ви вживаєте протягом дня.

Ще одним гарячим напоєм, який слід обмежити, є кава. Вона може підвищити кров'яний тиск, якщо ви вживаєте чотири або більше чашок протягом дня.

Щодо холодних напоїв, дорослим рекомендується обмежити споживання енергетичних напоїв, а також коли.

Причина, через яку чай, кава, енергетичні напої та коли можуть сприяти підвищенню кров'яного тиску, полягає у вмісті в них кофеїну.

"Кофеїн може спричинити короткочасне, але різке підвищення артеріального тиску, навіть якщо раніше він у вас не був підвищений", - повідомив доктор Франсіско Лопес-Хіменес.

"Якщо у вас високий кров'яний тиск, запитайте свого лікаря, чи варто вам обмежити, чи припинити вживання напоїв із кофеїном", - додав він.

Як дізнатися, чи підвищений тиск у вас

Щоб дізнатися, чи може кофеїн підвищити кров'яний тиск, перевірте свій кров'яний тиск перед тим, як випити чашку кави або іншого напою з кофеїном, і ще раз через 30-120 хвилин після цього.

Не забувайте, що ще одним шкідливим напоєм, який може призвести до підвищення артеріального тиску, є алкоголь.

Нагадаємо, що ці 5 корисних продуктів насправді "саджають" серце.

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