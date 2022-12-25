Ці популярні іграшки небезпечні для дітей: запам'ятайте їх

Лікарі часто стикаються з проблемою тяжких травм у дітей від неякісних дитячих іграшок. Іноді навіть виникають смертельні випадки. Найнебезпечнішими є батарейки та іграшки з дрібними деталями.
Про це повідомила педіатр Анна Кушнір в Instagram.
Іграшки для ванни
Такі іграшки практично неможливо нормально промити, і волога, що залишається після потрапляння води всередину, є ідеальним середовищем для розмноження бактерій та грибка.
"Коли дитина бавиться, натискаючи на іграшку, і вода з неї потрапляє на очі, вуха, або ж дитина випиває її, це може спричинити інфекцію", - каже лікар.
Магніти
Навіть два магніти, котрі потрапляють в шлунково-кишковий тракт, можуть створити справжню катастрофу. Сили, з якою вони з’єднуються, достатньо для того, щоб спричинити пошкодження стінок кишківника та великих судин, що може бути смертельним.
Дрібні деталі
Лікар каже, що до 5 років найменший розмір іграшки чи її найменшого компонента має бути 3 см в діаметрі та 6 см - за довжиною. Це дуже важливо для безпеки дитини.
Батарейки
Також варто уникати іграшки, звідки дитина може легко витягнути батарейки. Це небезпечно не лише через ризик удавлення, але й хімічного опіку та внутрішньої кровотечі через рідину в батарейці.
Іграшки з вільними стрічками та мотузками
Довжина цих деталей на іграшці має бути не більшою, ніж 18 см. Все тому, через обвиття є ризик удушення.
Антикваріат
За словами педіатра, правила безпечного виробництва іграшок почали з’являтись лише наприкінці 1970 років. Свинець, кадмій, хром, барій - це токсичні елементи, які знаходять в старих іграшках.
Кульки
Не можна давати дитині не надуті кульки, через високий ризик удавлення. Навіть якщо кулька наповнена повітрям, не залишайте дитину з нею наодинці.
Пошкоджені
Важливо, що будь-який видимий дефект на іграшці може нести загрозу для дитини. Малюк може поранитись або ж подавитись шматками іграшки.
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