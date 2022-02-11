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Комаровский разрушил советский миф о прикорме ребенка: никакого отношения к медицинской науке

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 08:36
Комаровский разрушил советский миф о прикорме ребенка: никакого отношения к медицинской науке Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровский продолжает отвечать на вопросы украинцев, и сейчас он рассказал, с какого возраста родители должны давать ребенку прикорм.

Об этом он поведал на своем YouTube-канале.

Известный педиатр отметил, что в подавляющем большинстве случаев оптимальное начало прикорма - это возраст 6 месяцев. При этом иногда допускается начало прикорма с 4 месяцев.

Евгений Комаровский также обратил внимание на то, что раньше было мнение о том, что если в 6 месяцев все в порядке и ребенок получает молочную смесь или материнское молоко, и у него нет никаких проблем, то многие врачи допускали, что можно до 7-8 месяцев не начинать прикорм.

Сейчас медицинская наука утверждает, что позднее начало прикорма провоцирует развитие аллергических реакций, связанных с продуктами питания.

"Именно возраст 6 месяцев является оптимальным для начала прикорма, и с точки зрения того, как ребенок это перенесет, как он сможет это переварить. Именно начало в 6 месяцев уменьшает потенциальный риск аллергии, связаной с продуктами питания", - подчеркнул Комаровский.

Комаровский рассказал, с какого возраста давать ребенку прикорм

Напомним, Комаровский "разнес" популярное средство для лечения болезней.

Ранее Евгений Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей.

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