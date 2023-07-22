Ці помилки роблять майже всі. Які слова в українській мові не треба писати з великої літери

Запам'ятайте ці випадки

Всеукраїнський, міжнародний, національний, державний

Якщо словосполучення починається з цього слова, то дуже часто його пишуть з великої. Однак робити це варто лише в офіційних назвах: Міжнародний фестиваль театру і кіно, Державний Прапор України, Національний театр опери й балету тощо.

Стосовно назви навчальних закладів, то з великої пишеться лише перше слово незалежно від того, що воно позначає: Київський національний університет, Національний авіаційний університет.

Займенник "ви" та похідні

Раніше обов'язковим було написання "ви" та похідних від нього з великої, проте зараз це вважається канцеляризмом. Єдиний випадок, де варто вижити велику літеру, це офіційні документи, звернення та привітання: "Повідомляємо Вам…", "Вітаємо Вас…", "У відповідь на Ваш запит…"

Решта ситуацій, діалогів і текстів можуть містити звертання з маленької літери. Звісно, можна використовувати велику літеру, якщо ви пишете до шанованої вами людини. Але такі тонкощі суто на ваш розсуд.

Назви установ

Знову-таки офіційні установи та посади потребують написання з великої літери. Наприклад, Міністерство освіти і науки України, Рада національної безпеки та оборони України Національний банк України, Меджліс кримськотатарського народу, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

Якщо писати просто "міністерство" чи іншу подібну структуру без повної назви, тоді можна з маленької.

Посади

Тут насправді все дуже просто: чим вища посада, тим більше ймовірності, що її треба писати з великої літери. До таких належать: Генеральний секретар ООН, Президент України, Голова Верховної Ра́ди України.

Якщо ж ідеться про закордонних найвищих чинів, тоді їхні посади потрібно писати з малої літери: президент Сполучених Штатів Америки, прем'єр-міністр Канади.

Разом із тим правильно буде написати мер Києва, сільський голова Оженина, львівський міський голова. Це не найвищі посади, тому надавати їм більшого значення під час написання немає потреби.

Свята

У більшості назв свят велику літеру пишуть лише на початку: Всесвітній день піци, Міжнародний день захисту довкілля. Деякі з них пишуть неправильно, тому запам'ятайте правопис: Новий рік, День народження.

Коли йдеться про державні свята, то усі слова пишемо з великої: День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України тощо.

Релігійні свята також потрібно писати з великої літери: Різдво Христове, Великдень, Благовіщення, Покрова, Страсний тиждень.