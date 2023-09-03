Ці помилки при користуванні флешкою "вбивають" її. Ось що треба знати кожному

Уникайте багаторазових циклів записування/стирання

Через обмеження технології флеш-накопичувачі не слід використовувати для часто оновлюваних файлів. Подібно до того, як акумуляторна батарея втрачає заряд після кількох сотень циклів, компоненти флеш-пам’яті також можуть втратити здатність зберігати дані після тисяч циклів запису/стирання.

Виробники називають це витривалістю. По суті, чим старшою стає ваша флешка, тим вона менш надійна.

Правильно виймайте флешку з комп'ютера або ноутбука

Дуже важливо завжди безпечно вилучати флеш-носії та ніколи не від’єднувати накопичувач під час читання чи запису. Неправильне видалення флешки може призвести до пошкодження даних.

Обмежте від електромагнітного випромінювання

Не тримайте флешку біля електромагнітних випромінювань. Носити її краще у чохлі. Електромагнітні випромінювання погано впливають на накопичувачі та їх мікросхеми усередині. Короткочасне перебування флешки біля таких приладів не нашкодить, а от на довго її не варто там залишати.

Уникайте під'єднання до чужих пристроїв

Завжди з обережністю використовуйте флешку за чужим комп’ютером. Зазвичай саме флешки можуть передавати віруси пристроям, але от іноді дивним чином флешки перестають працювати після того, як їх під'єднали до чужих комп'ютерів чи ноутбуків.

Робіть резервні копії

Як і з усіма носіями інформації, найкращий можливий спосіб уникнути катастрофи - це часто створювати резервні копії всіх важливих даних. Без перевіреної резервної копії єдина точка збою може призвести до втрати даних.

Правильно зберігайте пристрій

Зберігаючи флеш-носії в належних умовах і не піддаючи їх впливу екстремальних температур, вологості або тиску, ваш накопичувач працюватиме довше.